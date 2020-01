J.W. Construction szacuje, że rozpozna ok. 510 lokali w przychodach za IV kw.



Warszawa, 08.01.2020 (ISBnews) - Szacowana liczba lokali, które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej J.W. Construction Holding za IV kwartał 2019 r. wynosi ok. 510 sztuk wobec 215 lokali rok wcześniej, podała spółka.

"Liczba zawartych w IV kwartale 2019 r. umów deweloperskich, przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji przez wszystkie spółki z grupy kapitałowej emitenta wyniosła 289 sztuk. Szacowana liczba lokali które zostaną rozpoznane w przychodach grupy kapitałowej emitenta za IV kwartał 2019 r. wynosi ok. 510 sztuk" - czytamy w komunikacie.

W IV kwartale 2018 r. liczba zawartych przedwstępnych umów sprzedaży (tzn. dotyczących zakończonych inwestycji, umów z innymi podmiotami niż klienci indywidualni oraz lokali usługowych) oraz płatnych rezerwacji wynosiła 280 sztuk, zaś liczba lokali które zostały rozpoznane w przychodach wyniosła 215 sztuk.

Przedstawione informacje mogą różnić się od danych ostatecznych, które zostaną przedstawione podczas publikacji raportu rocznego za rok 2019 r., podano także.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

(ISBnews)