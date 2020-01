Scope Fluidics jest gotowe do industrializacji systemu BacterOMIC



Warszawa, 13.01.2020 (ISBnews) - Bacteromic - spółka wchodząca w skład grupy kapitałowej Scope Fluidics - osiągnął czwarty kamień milowy w projekcie BacterOMIC, w ramach którego uzyskana została gotowość do industrializacji systemu oraz przygotowano projekt linii produkcji chipów, podało Scope Fluidics. Projekt realizowany jest zgodnie z przyspieszonym harmonogramem, na podstawie którego spółka planuje komercjalizację systemu w połowie 2021 r.

Zespół Bacteromic zakończył prace nad projektem całego systemu w wersji produkcyjnej. Opracowano nową wersję chipa, zoptymalizowaną pod kątem ergonomii użycia oraz kosztu wytwarzania, przygotowano projekt linii produkcyjnej do wytwarzania chipów. Zakończono też pracę nad projektami napełniarki i analizatora współpracujących z nowym chipem, podano.

"Terminowo realizujemy kolejny etap projektu BacterOMIC. Jesteśmy dziś gotowi do industrializacji systemu. Wyniki testów systemu w laboratoriach Scope Fluidics, w Narodowym Instytucie Leków oraz w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc pozwoliły nam zoptymalizować ergonomię, a przy okazji wprowadzić zmiany upraszczające proces produkcyjny. Zespół projektowy działa bardzo sprawnie i systematycznie buduje produkt" - powiedział prezes Scope Fluidics Piotr Garstecki, cytowany w komunikacie.

W grudniu 2019 r. Scope Fluidics pozyskało 13,9 mln zł na rozwój swoich projektów. 5 mln zł z tej kwoty, wraz z ok. 8 mln zł (1,93 mln euro) pozyskanymi z grantu Horyzont 2020, mają pozwolić na uzyskanie certyfikacji systemu BacterOMIC na terenie Unii Europejskiej w połowie 2021 r., co będzie równoznaczne z uzyskaniem gotowości systemu do komercjalizacji, przypomniano.

"Dzięki pozyskanym środkom publicznym oraz kapitałowi od inwestorów zapewniliśmy finansowanie projektu. Płynnie przeszliśmy już do realizacji kolejnego kamienia milowego, którego bezpośrednim celem jest przygotowanie systemu do klinicznych testów przedrejestracyjnych w zewnętrznych laboratoriach. Oczekujemy, że uda nam się go osiągnąć już w I kw. 2020 r." - dodał Garstecki.

W ramach bieżącego etapu wykonane zostaną 2-3 egzemplarze urządzenia oraz formy wtryskowe do wytwarzania chipów. Uruchomiona zostanie pilotażowa linia, co pozwoli na wyprodukowanie chipów z odczynnikami w ilości niezbędnej do przeprowadzenia trzeciej serii testów przedrejestracyjnych w II kw. 2020 r. W drugiej połowie 2020 r. planowane jest uruchomienie linii produkcyjnej chipów i analizatorów oraz przeprowadzenie badań przedrejestracyjnych. Końcowy etap certyfikacji i rejestracji systemu zaplanowany został na drugą połowę 2021 r.

Wówczas planowana jest jego komercjalizacja, podkreślono.

Scope Fluidics powstał w 2010 r. w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk z myślą o tworzeniu rozwiązań dla medycyny na bazie technologii mikroprzepływowych. Spółka zajmuje się rozwojem projektów technologicznych w obszarze diagnostyki i ochrony zdrowia. Scope Fluidics jest notowany na NewConnect.

