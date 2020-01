"Minister Ardanowski wystosował do komisarza ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego, pismo ws. przyspieszenia terminu stosowania nawozów, w związku ze zmianami klimatu i niedoborami wody w Polsce w tym roku" - podał resort na Twitterze.

Jak powiedziała PAP dyrektor biura prasowego MRiRW Małgorzata Książyk, minister rolnictwa złożył takie pismo na prośbę rolników, z powodu łagodnych zim, braku śniegu i suszy wiosenna wegetacja roślin przyspieszyła. "W związku z tym rolnicy, którzy są zobligowani do przestrzegania terminów stosowania nawozów, zgłosili się do resortu rolnictwa z wnioskiem, aby go przyspieszyć" - wyjaśniła rzecznik. (PAP)