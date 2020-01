EBC utrzymał stopy proc. bez zmian, zgodnie z oczekiwaniami



Warszawa, 23.01.2020 (ISBnews) - Europejski Bank Centralny (EBC) utrzymał stopy procentowe na dotychczasowych poziomach, poinformował bank. Stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostały na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0%, 0,25% oraz -0,5%. Rada Prezesów postanowiła także rozpocząć przegląd strategii polityki pieniężnej EBC.

Analitycy oczekiwali pozostawienia stóp procentowych bez zmian.

"Na dzisiejszym posiedzeniu Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00%, 0,25% oraz −0,50%. Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2%, oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" czytamy w komunikacie.

Rada Prezesów będzie nadal prowadzić zakupy netto w ramach swojego programu skupu aktywów (APP) na kwotę 20 mld euro miesięcznie. Rada oczekuje, że będą one prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC, i zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy, podano także.

"Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować - w całości - spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - czytamy dalej.

Rada Prezesów postanowiła także rozpocząć przegląd strategii polityki pieniężnej EBC.‏ Więcej informacji o zakresie i harmonogramie tego przeglądu zostanie podanych w komunikacie prasowym, który ukaże się dziś o godz. 15.30 CET, podano też w materiale.

Prezes EBC omówi czynniki leżące u podstaw tych decyzji na konferencji prasowej, która rozpocznie się dziś o godz. 14.30 czasu środkowoeuropejskiego, podano także.

(ISBnews)