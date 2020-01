Francja: Kolejny, czwarty przypadek zakażenia koronawirusem z Chin

Źródło: PAP

We Francji potwierdzono we wtorek czwarty przypadek zakażenia nowym koronawirusem, którego epidemia wybuchła przed kilkoma tygodniami w chińskim mieście Wuhan. Chory to starszy chiński turysta; przebywa obecnie on na intensywnej terapii w paryskim szpitalu.