W. Brytania: MSZ zaleca powstrzymanie się od wyjazdów do Chin

Źródło: PAP

Brytyjskie ministerstwo spraw zagranicznych wydało we wtorek wieczorem zalecenie dla obywateli brytyjskich, by powstrzymali się przed podróżami do Chin kontynentalnych, o ile nie jest to niezbędne. Zalecenie ma związek z szerzącą się tam epidemią koronawirusa.