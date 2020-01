Projekt OncoArendi na liście rekomendowanych do dofinansowania NCBR



Warszawa, 29.01.2020 (ISBnews) - Projekt OncoArendi Therapeutics pt. "Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej" znalazł się na liście projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), podała spółka.

"Zgodnie z udostępnionymi przez NCBR wynikami ocenionych projektów, projekt emitenta pt. 'Poszukiwanie i rozwój inhibitorów deubikwitynaz do zastosowania w immunoterapii przeciwnowotworowej' znalazł się na 20 miejscu na liście projektów małych przedsiębiorstw rekomendowanych do dofinansowania w ramach wyżej wymienionego konkursu" - czytamy w komunikacie.

Całkowity koszt projektu spółki ma wynieść ok. 31 mln zł, natomiast kwota wnioskowanego dofinansowania to ok. 22 mln zł.

"Jednocześnie emitent wyjaśnia, iż ze względu na możliwość wprowadzenia nieznacznych zmian do projektu na etapie przygotowania ostatecznej dokumentacji dla projektu rekomendowana kwota dofinansowania może ulec zmianie przed zawarciem właściwej umowy" - czytamy także.

Celem projektu jest opracowanie eksperymentalnego leku przeciwnowotworowego o udokumentowanym bezpieczeństwie oraz skuteczności terapeutycznej potwierdzonej w mysich modelach chorób nowotworowych. Wyłoniony w projekcie kandydat kliniczny, poprzez zahamowanie aktywności wybranych deubikwitynaz [DUBs], potencjalnie znajdzie zastosowanie w immunoterapii szerokiego spektrum chorób nowotworowych (zwłaszcza raka płuc i jelita grubego), z jednej strony stymulując odpowiedź immunologiczną na komórki nowotworowe, a z drugiej bezpośrednio hamując proliferację i indukując śmierć komórek nowotworowych, wyjaśniła spółka.

"W konsekwencji powyższego emitent podjął decyzję o otworzeniu nowego programu w obszarze deubikwitynazowej platformy badawczej, która rozszerzy prowadzone przez Spółkę programy w ramach platform chitynazowej i arginazowej, a w założeniu dzięki nowemu i unikalnemu mechanizmowi działania, bezpieczeństwie, skuteczności, stanowić będzie o przewadze konkurencyjnej rozwijanego leku nad obecnie stosowanymi i rozwijanymi terapiami (chemioterapie, często ograniczone występowaniem oporności lub niezwykle kosztowne terapie biologiczne)" - czytamy także.

OncoArendi Therapeutics S.A. to innowacyjna firma biotechnologiczna specjalizująca się w poszukiwaniu, rozwoju i komercjalizacji nowych leków stosowanych w terapii chorób układu oddechowego i nowotworów. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od kwietnia 2018 r.

(ISBnews)