Tauron: Oddanie do eksploatacji bloku 910 MW w Jaworznie nastąpi do 15 lutego



Warszawa, 31.01.2020 (ISBnews) - Budowany w Elektrowni Jaworzno blok energetyczny 910 MW osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., a oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r., podał Tauron Polska Energia.

Wykonawca bloku, tj. konsorcjum Rafako - Mostostal Warszawa, poinformował Nowe Jaworzno Grupa Tauron (NJGT) - spółkę zależną Taurona, że blok osiągnie gotowość do przejęcia do eksploatacji 4 lutego 2020 r., podano w komunikacie

"Biorąc pod uwagę otrzymaną od konsorcjum informację, NJGT przeprowadziło wewnętrzną analizę wykonalności harmonogramu budowy bloku. Uwzględniając dotychczasowy przebieg testów technicznych i ruchu próbnego bloku, NJGT ocenia, że oddanie bloku do eksploatacji powinno nastąpić do 15 lutego 2020 r." - czytamy dalej.

"Zarząd emitenta informuje ponadto, że przesunięcie terminu realizacji kontraktu wynika z przyczyn obiektywnych, za które wg oceny spółki zależnej odpowiedzialnej za realizację kontraktu, spółka zależna emitenta nie ponosi odpowiedzialności. Zarząd spółki zależnej emitenta wskazał zamawiającemu przyczyny przesunięcia zakończenia prac" - wskazano w komunikacie Rafako.

Tauron posiada 84,76% głosów i udziałów w NJGT.

W połowie października 2019 r. Tauron podał, że Nowe Jaworzno Grupa Tauron - spółka zależna Taurona Polskiej Energii - ustaliła w negocjacjach z konsorcjum Rafako i Mostostalu Warszawa rozszerzenie zakresu prac przy budowie bloku energetycznego 910 MW, które zwiększy cenę netto o 52,3 mln zł do 4 537,8 mln zł i przesunie termin oddania bloku do eksploatacji najdalej do 31 stycznia 2020 r.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

Rafako jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki jest PBG. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 1,27 mld zł w 2018 r.

