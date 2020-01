"Kolejna osoba zatrzymana przez agentów CBA w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. Mężczyzna usłyszy zarzuty w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu" - podało na Twitterze CBA.

To kolejne zatrzymanie w ostatnich dniach ws. nieprawidłowości przy warszawskiej reprywatyzacji. W środę Biuro poinformowało, że funkcjonariusze CBA zatrzymali pięć osób, w tym urzędnika stołecznego ratusza w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości przy procesie zwrotu stołecznych nieruchomości.

Jak przekazało wówczas Biuro, zatrzymano między innymi jednego z warszawskich deweloperów, pracownika Urzędu m.st. Warszawy, radcę prawnego oraz osobę zajmującą się handlem roszczeniami.

Po zakończeniu czynności - podało CBA - zatrzymanych przewieziono do Prokuratury Regionalnej we Wrocławiu, gdzie usłyszą zarzuty udzielenia korzyści majątkowych urzędnikom m.st. Warszawy. CBA poinformowało, że zarzut wręczenia korzyści majątkowej w tym śledztwie usłyszy także, zatrzymany przez CBA do innego postępowania, były burmistrz warszawskiej dzielnicy Włochy Artur W.

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury CBA prowadzą obecnie pod nadzorem prokuratury około 70 śledztw dotyczących przestępstw związanych z reprywatyzacją w Warszawie, które dotyczą blisko 200 nieruchomości.

Jak podkreśla CBA, śledczy cały czas pracują nad zgromadzonym materiałem, a lista podejrzanych osób nie jest zamknięta. (PAP)

autor: Karol Kostrzewa