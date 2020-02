Unibep zaprosił do sprzedaży do 1,5 mln akcji własnych po 9,2 zł: szt.



Warszawa, 04.02.2020 (ISBnews) - Zarząd Unibepu zdecydował o przeprowadzeniu skupu akcji własnych oraz ogłosił zaproszenie do składania ofert sprzedaży do 1,5 mln akcji spółki po cenie 9,2 zł za sztukę, podała spółka.

"Celem nabycia akcji własnych będzie: a) umorzenie akcji własnych lub b) zaoferowanie akcji własnych pracownikom lub współpracownikom spółki / grupy kapitałowej spółki w ramach programu motywacyjnego, przy czym proporcja podziału łącznej liczby skupionych akcji własnych, pomiędzy wyżej wskazane cele określona zostanie uchwałą walnego zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji lub w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego" - czytamy w komunikacie.

Skup zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:



a) dzień ogłoszenie zaproszenia: 4 lutego 2020 r.,

b) dzień rozpoczęcia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 10 lutego 2020 r.,

c) dzień zakończenia przyjmowania ofert od akcjonariuszy: 25 lutego 2020 r.,

d) przewidywany dzień nabycia akcji własnych przez spółkę: 27 lutego 2020 r., podano także.

Grupa Unibep działa w segmentach budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego, użyteczności publicznej, sportowego i modułowego. Prowadzi działalność w Polsce, Skandynawii i w Europie Wschodniej. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1,66 mld zł w 2018 r. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r.

