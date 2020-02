Bit Evil odnotował 1,45 mln zł przychodów i 7 tys. zł zysku netto w 2019 r.



Warszawa, 07.02.2020 (ISBnews) - Bit Evil odnotował zysk netto w wysokości 7 tys. zł przy przychodach w wysokości 1,45 mln zł w 2019 r., podała spółka. Spółka przekroczyła próg rentowności i osiągnęła dodatni wynik na poziomie zysku operacyjnego oraz netto. W samym IV kw. 2019 r. spółka osiągnęła 515 tys. zł przychodów, 193 tys. zł zysku operacyjnego oraz 189 tys. zł zysku netto, co oznacza rentowność netto na poziomie 37%.

Bit Evil na początku 2019 r. przyjął strategię rozwoju na lata 2019-2021, która zakłada skupienie się na świadczeniu usług programistycznych dla firm i instytucji z całego świata. Zaplecze kompetencyjne w tym obszarze stanowił software house Codeaddict, podano.

"Rok 2019 r. był dla nas przełomowy, ze względu na zmianę profilu działalności. Od niecałego roku działamy głównie jako software house. W tak krótkim czasie udało nam się pozyskać kilkudziesięciu klientów, głównie z Europy Zachodniej i USA, którzy odpowiadają za ok. 75% naszych przychodów. Są to głównie dynamicznie rosnące spółki i startupy, ale także i renomowane instytucje, takie jak London Business School oraz University of Illinois. Przez ten okres skala naszego biznesu także się zmieniła. Zwielokrotniliśmy nasze wcześniejsze przychody oraz istotnie poprawiliśmy wyniki, osiągając rentowność na wszystkich poziomach wyników. Bardzo dobre wyniki w 2019 r., utwierdzają nas w słuszności dokonanych zmian" - powiedział prezes Sebastian Goliński, cytowany w komunikacie.

"Osiągnięty w skali 12 miesięcy ubiegłego roku zysk netto nie jest imponujący, jednak konsekwentna poprawa wyników i bardzo dobry IV kwartał pozwoliły przekroczyć nam próg rentowności. Symbolicznie kończy to etap zmian w naszej organizacji, którego konsekwencją jest również planowana zmiana nazwy spółki. Dzięki wypracowanym kontaktom i rekomendacjom klientów udaje się na pozyskiwać nowe zlecenia na zachodnich rynkach. Dotychczas realizowane kontrakty oraz trwające negocjacje pozwalają nam wierzyć, że 2020 r. będzie jeszcze lepszy i efektywnie wykorzystamy nasze możliwości i zasoby" - dodał.

Bit Evil w bieżącym roku chce umocnić swoją pozycję na zagranicznych rynkach i jednocześnie kontynuować dynamiczny wzrost przychodów i wyników finansowych. Dodatkowo spółka zapowiedziała zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, na którym przedstawiona zostanie propozycja zmiany nazwy spółki na Codeaddict, podsumowano.

Bit Evil to technologiczna firma, której głównym obszarem działalności jest software house działający pod marką Codeaddict. Spółka koncentruje się na segmencie rynku technologii oraz usług deweloperskich i konsultingowych w zakresie projektowania, implementacji i wdrażania na rynki docelowe oprogramowania, w tym głównie aplikacji mobilnych oraz webowych. Spółka od 2017 r. jest notowana na NewConnect.

(ISBnews)