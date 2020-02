Apator ma umowy z Tauronem, PGE i Eneą na dostawę liczników za 77,4 mln zł



Warszawa, 10.02.2020 (ISBnews) - Apator zawarł umowy z Tauronem Dystrybucją, PGE Dystrybucją i Eneą Operator na dostawy statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy, podała spółka. Łączna wartość zawartych umów to 77,4 mln zł.

"Łączna wartość zawartych umów wynosi 77,4 mln zł, w tym:

- 39,5 mln zł dla Tauron Dystrybucja SA,

- 23,1 mln zł dla PGE Dystrybucja SA,

- 14,8 mln zł dla Enea Operator Sp. z o.o." - czytamy w komunikacie.

Realizacja dostaw nastąpi w terminie 28 tygodni od dnia zawarcia umów.

Umowy przewidują prawo opcji polegające na możliwości zwiększenia zamówienia o maksymalnie 24 tys. sztuk dla Taurona Dystrybucji i 30 tys. sztuk dla PGE Dystrybucji w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umów, podano także.

"W związku z powyższym, potencjalna maksymalna wartość umów przy skorzystaniu z prawa opcji wynosi 95,2 mln zł, w tym:

- 47,5 mln zł dla Tauron Dystrybucja SA,

- 32,9 mln zł dla PGE Dystrybucja SA,

- 14,8 mln zł dla Enea Operator Sp. z o.o." - czytamy dalej.

Apator podał w styczniu, że zawarł umowę z Tauronem Dystrybucją na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej o wartości 39,5 mln zł.

W połowie grudnia 2019 r. Apator poinformował, że jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu ogłoszonym wspólnie przez Tauron Dystrybucję, PGE Dystrybucję i Eneę Operator na dostawę statycznych bezpośrednich liczników 3-fazowych energii elektrycznej przeznaczonych do opomiarowania klientów grup taryfowych C1 na potrzeby rozliczeń opłaty mocowej zgodnie z ustawą o rynku mocy.

Grupa Apator specjalizuje się w obszarze aparatury łączeniowej oraz pomiarowej, a także systemów IT. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r. W 2018 r. spółka miała 828,69 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)