Na środowym zamknięciu WIG20 zyskał 0,9 proc. do 2.126,31 pkt., WIG zwyżkował o 0,59 proc. do 58.156,08 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,2 proc. do 4.087,83 pkt., a sWIG80 pozostał bez większych zmian na 12.796,06 pkt.

Obroty na GPW wyniosły 852 mln zł, z czego 738 mln zł przypadło na spółki z WIG20.

Indeks największych spółek na GPW rozpoczął notowania 13 pkt. powyżej kreski i do końca sesji poruszał się w trendzie bocznym między 2.120 a 2.130 pkt.

O godz. 17.00 DAX rósł o 0,7 proc., amerykański Dow Jones zyskiwał około 0,7 proc., a S&P 500 rósł o 0,4 proc.

W WIG20 najmocniej w górę poszedł kurs PKO BP. Notowania banku zyskały 3,8 proc. przy obrotach przekraczających 182 mln zł. Kurs Alior Banku zyskał 3,1 proc., a KGHM i JSW po 2,7 proc.

PKO BP podał, że skonsolidowany zysk netto w czwartym kwartale 2019 wyniósł 723 mln zł, podczas gdy konsensus PAP Biznes zakładał osiągnięcie 658,9 mln zł (9,7 proc. powyżej oczekiwań analityków). Prezes zarządu Zbigniew Jagiełło poinformował, że bank spełnia kryteria do wypłaty dywidendy w wysokości do 50 proc. zysku za 2019 roku, a dodatkowo zarząd banku rozważy rekomendowanie wypłaty 1,67 mld zł niepodzielonego zysku z 2018 roku.

Podczas środowej konferencji prasowej wiceprezes PKO BP Rafał Kozłowski poinformował, że bank jest w stanie w 2020 roku poprawiać marżę odsetkową o 1-2 pb kwartalnie.

Wśród największych spółek ponad 5 proc. stracił kurs mBanku, a Play poszedł w dół o 3,5 proc.

Commerzbank rozważa odłożenie sprzedaży mBanku, gdyż otrzymał jedną „poważną” ofertę zakupu, przez co może mieć problem z uzyskaniem adekwatnej ceny - podało Deutsche Welle, powołując się na artykuł dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.

Na szerokim rynku wzrostami wyróżniły się: OPTeam - w górę o blisko 30 proc. przy obrotach przekraczających 1 mln zł, Vivid Games - o 7,4 proc., Celon Pharma - o 7,2 proc., Astarta i Elektrobudowa - po około 6 proc., Mabion - o 5,7 proc., Kęty - przy obrotach przekraczających 18 proc. w górę o 3,1 proc.

Agencja Bloomberg poinformowała, że analitycy Erste Group podnieśli rekomendację dla Grupy Kęty do "akumuluj" z "trzymaj". Cena docelowa akcji spółki została ustalona na 457,3 zł. W chwili zamknięcia notowań kurs wyniósł 400 zł i była najwyżej od dwóch lat.

Spadkami zaś negatywnie wyróżniły się: EkoExport - w dół o 6,1 proc., Bogdanka - o 5,3 proc., Wielton - o 4,6 proc. i Millennium - 3,9 proc.

Polski Związek Przemysłu Motorowego, powołując się na dane CEP podał, że Wielton w styczniu 2020 r. zarejestrował 197 nowych przyczep i naczep, o 38,1 proc. mniej rdr. (PAP Biznes)