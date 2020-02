CDA miało 9,22 mln zł zysku netto, 11,4 mln zł zysku EBIT w 2019 r.



Warszawa, 25.02.2020 (ISBnews) - CDA odnotowało 9,22 mln zł zysku netto w 2019 r. wobec 5,39 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 11,4 mln zł wobec 6,6 mln zł zysku rok wcześniej.

Przychody ze sprzedaży sięgnęły 42,91 mln zł w 2019 r. wobec 27,99 mln zł rok wcześniej.

Ponad 91% przychodów spółki pochodziło ze sprzedaży subskrypcji usługi CDA Premium, z której korzysta już ponad 231 tys. osób. Opłaty z tytułu licencji dla dystrybutorów filmowych i kinowych przekroczyły w minionym roku 21 mln zł, podała spółka.

W ubiegłym roku spółka zintensyfikowała działania pozwalające na zakup dostępu do CDA Premium w sieciach partnerskich: salonikach prasowych, stacjach benzynowych, sieciach sklepów stacjonarnych oraz poprzez kanały internetowe partnerów. Pozytywnie wpłynęło to także na rozpoznawanie marki CDA Premium na tle konkurencyjnych usług, poinformowano.

"W 2018 roku dzięki bardzo dobrym wynikom wysoko ustawiliśmy sobie poprzeczkę, a i tak rok 2019 był jeszcze lepszy. Właściwie w każdym obszarze znacząco poprawiliśmy swoje wyniki i osiągnęliśmy kolejne rekordy. Poza tym spółka jako jedyna z ubiegłorocznych debiutantów na NewConnect podzieliła się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem wypłacając dywidendę. Mimo trudnego i bardzo konkurencyjnego rynku z dużym optymizmem patrzę w przyszłość" - powiedział prezes CDA Jarosław Ćwiek, cytowany w komunikacie.

W roku 2019 spółka zaprezentowała widzom swoją pierwszą samodzielną produkcję: animowany serial satyryczny "Porucznik Kabura" (w styczniu br. odbyła się premiera drugiego sezonu). Pod koniec roku spółka odkupiła od 4Fun Media autorskie prawa majątkowe do wszystkich wyprodukowanych do tej pory animowanych filmów "Kapitan Bomba", "Laserowy gniew dzidy" oraz "Kaliber 200 Volt". W wyniku transakcji CDA przejęło blisko 200 animacji, przez fanów "Kapitana Bomby" uznawanych za kultowe, podkreślono.

"W 2020 spółka nadal będzie koncentrowała się na rozwoju usługi CDA Premium oraz na konsekwentnym wzroście zasobów serwisu CDA.pl w obszarze Premium Free (ogólnodostępne treści od zweryfikowanych partnerów i twórców). W najbliższej przyszłości spółka zamierza wdrożyć wiele nowych funkcji ułatwiających korzystanie z aplikacji i serwisu, takich jak lepsze zarządzanie kontem i parametryzacja treści oraz wydzielenie treści dla dzieci wraz z zaawansowanymi mechanizmami kontroli rodzicielskiej" - czytamy dalej.

CDA to operator serwisu VoD cda.pl. Spółka zadebiutowała na NewConnect w maju 2019 r.

(ISBnews)