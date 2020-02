"Dzięki temu, co zrobiliśmy, ryzyko dla Amerykanów pozostaje bardzo niskie" - powiedział Trump na konferencji prasowej w Białym Domu i przestrzegł rodaków przed paniką.

Zapewnił, że Stany Zjednoczone są "bardzo dobrze przygotowane na wszystko, co niesie ze sobą zagrożenie związane z koronawirusem". Donald Trump poinformował, że zamierza przeznaczyć na walkę z nim "odpowiednie" środki i że działania rządu nadzorować będzie wiceprezydent Mike Pence.

Już w poniedziałek administracja prezydenta Trumpa zwróciła się do Kongresu o 2,5 mld dolarów na walkę z koronawirusem. Ponad 1 mld dol. ma być przeznaczonych na prace nad szczepionką zwalczającą ten patogen.

Zdaniem Donalda Trumpa rozprzestrzenianie się koronawirusa nie jest "nieuniknione". Nie wykluczył jednak, że z powodu koronawirusa może podjąć decyzje o kolejnych ograniczeniach w podróżowaniu do i z Włoch, Korei Południowej i innych państw. "W stosownym czasie możemy to zrobić, ale w tej chwili nie jest to właściwy czas" - powiedział amerykański prezydent.

Według najnowszego bilansu w Korei Południowej liczba potwierdzonych zakażeń nowym koronawirusem wzrosła do 1595. Z powodu zakażenia zmarło w tym kraju 13 osób. 12 ofiar śmiertelnych koronawirusa jest już we Włoszech, gdzie stwierdzono do środy 424 przypadki infekcji. (PAP)