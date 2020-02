Livechat Software miał 15,81 mln zł zysku netto w III kw. r.fin. 2019: 2020



Warszawa, 26.02.2020 (ISBnews) - Livechat Software odnotował 15,81 mln zł skonsolidowanego zysku netto w III kw. r.fin. 2019/2020 (1 października - 31 grudnia 2019) wobec 13,74 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,7 mln zł wobec 16,97 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 32,36 mln zł w III kw. r.fin. 2019/2020 wobec 27,78 mln zł rok wcześniej.



W I-III kw. r.fin. 2019/2020 spółka miała 46,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 42,07 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 94,85 mln zł w porównaniu z 79,88 mln zł rok wcześniej.

"Podobnie jak w poprzednich kwartałach wzrost wyników to efekt takich czynników, jak: zwiększenie liczby klientów rozwiązań spółki (głównie LiveChat i ChatBot) oraz wzrost wskaźnika ARPU (średni miesięczny przychód na jednego klienta) LiveChat w stosunku do stanu sprzed roku. Wskaźnik ARPU rozwiązania LiveChat rósł zarówno w odniesieniu do stanu sprzed roku, jak i poprzedniego kwartału. Zanotował też wzrost w każdym kolejnym miesiącu III kwartału (podobnie jak w poprzednich trzech miesiącach)" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Pomimo wzrostu zatrudnienia i wyższych kosztów funkcjonowania większej organizacji, grupa utrzymuje bardzo wysokie marże operacyjne i sprawnie generuje pozytywne przepływy finansowe z działalności operacyjnej, podkreślono. W raportowanym okresie (I-III kwartał roku finansowego) marża brutto na sprzedaży wyniosła 85,3%, marża operacyjna 61,4% a marża netto 49,4%. Wypracowane przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej to 51,4 mln zł, podano także.

"Spółka, od dłuższego czasu, obserwuje trend zgodnie z którym dynamika wzrostu liczby klientów LiveChat i dynamika wzrostu przychodów, różnią się znacząco. Ma to związek z faktem, że spadająca dynamika wzrostu liczby klientów jest rekompensowana rosnącym ARPU (w przypadku LiveChat), a także rosnącymi przychodami z innych źródeł (m.in. ChatBot i marketplace)" - zaznaczono także.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. r.fin. 2019/2020 wyniósł 46,68 mln zł wobec 41,89 mln zł zysku rok wcześniej.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)