AFP: 300 mln uczniów na świecie nie chodzi do szkoły z powodu epidemii

Źródło: PAP

Blisko 300 mln uczniów na świecie nie chodzi do szkoły z powodu koronawirusa; szkoły zamknięto w 22 krajach, w tym w 13 na dłużej - pisze w czwartek AFP. We Włoszech wszystkie szkoły i uniwersytety będą zamknięte od czwartku do 15 marca.