Według Reutersa, w piątek rano na całym świecie wykryto 98 217 infekcji koronawirusem, 3 385 pacjentów zmarło, 55 381 zostało wyleczonych (z tego 53 726 w samych Chinach).

Najwięcej przypadków zakażeń potwierdzono w następujących krajach:

Chiny kontynentalne: 80 552 przypadki, w tym 3 042 zgony.

Korea Południowa: 6 284 przypadki, 42 zgony.

Włochy: 3 858 przypadków, 148 zgonów.

Iran: 3 513 przypadków, 107 zgonów.

Japonia: 1 066 przypadków, 12 zgonów.

Francja: 423 przypadki, 7 zgonów.

Niemcy: 400 przypadków.

Hiszpania: 282 przypadki, 3 zgony.

USA: 230 przypadków, 12 zgonów.

Szwajcaria: 210 przypadków, 1 zgon.

Wielka Brytania: 163 przypadki, 1 zgon.

Singapur: 117 przypadków.

Hong Kong: 105 przypadków. 2 zgony.

Szwecja: 94 przypadki.

Holandia: 82 przypadki.

Norwegia: 72 przypadki.

Australia: 60 przypadków, 2 zgony.

Według oficjalnych danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), do piątkowego poranka wykrycie co najmniej jednego przypadku infekcji koronawirusem potwierdziły władze 88 krajów.

Podejrzewa się, że epidemia koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje groźną dla życia chorobę układu oddechowego - Covid-19, przypominającą objawami zapalenie płuc, rozpoczęła się pod koniec 2019 roku na targu w chińskim mieście Wuhan, gdzie sprzedawano m.in. dzikie zwierzęta, od których najprawdopodobniej pochodzi wirus.

Dane dotyczące śmiertelności koronawirusa różnią się w zależności od kraju, osiągając od 0 do 5 proc. Wskaźnik dla całego świata wynosi 3,45 proc., dla Chin kontynentalnych - 3,78 proc., dla wszystkich krajów poza Chinami - 1,94 proc.

W Polsce pierwszy przypadek koronawirusa zdiagnozowano w środę, w piątek po południu resort zdrowia poinformował o czterech kolejnych infekcjach.

