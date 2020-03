Na konferencji prasowej we wtorek wojewoda łódzki Tobiasz Boheński poinformował, że podpisał właśnie pięć decyzji dotyczących organizacji imprez masowych w Łódzkiem. Na ich mocy nie odbędą się Mistrzostwa Świata FIM Maxxis Super Enduro w łódzkiej Atlas Arenie oraz Celtic Gladiator 27 w Hali Sportowej "Energia" w Bełchatowie - obie imprezy były planowane na sobotę.

"Od piątku do niedzieli miał się odbywać 45. Ogólnopolski Studencki Przegląd Piosenki Turystycznej YAPA. Wspólnie z organizatorami zadecydowaliśmy o odwołaniu tego wydarzenia. Z kolei 22 marca ma odbyć się mecz siatkówki PGE Skra Bełchatów-Indykpol AZS Olsztyn - tu wydałem decyzję o wyłączeniu z wydarzenia publiczności. Podobna decyzja dotyczy rozgrywanych tego samego dnia Tomaszowie Mazowieckim międzynarodowych mistrzostw European Indywidual Ice Speedway Championship - impreza odbędzie się bez udziału widzów" - oświadczył wojewoda.

Swoją decyzję uzasadnił międzynarodowym lub ogólnokrajowym charakterem imprez, w których mogłyby uczestniczyć osoby przyjeżdżające z miejsc, gdzie potwierdzono zachorowania na Covid-19.

Bocheński zaznaczył, że na terenie woj. łódzkiego nie stwierdzono dotąd przypadku zakażenia koronawirusem. Obecnie w nadzorze epidemiologicznym znajduje się 395 osób, w kwarantannie 3, a hospitalizowanych jest 10 osób.

Wojewoda poinformował organizatorów imprez masowych, w których przewidywany jest udział ponad 1 tys. osób, że - jeżeli sami nie zdecydują o ich odwołaniu - będzie zmuszony wydać w tej sprawie decyzję administracyjną na podstawie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

"Proszę pamiętać, że mamy w polskim prawie definicję imprezy masowej, ale mamy też wydarzenia, które tej definicji nie spełniają, a skupiają więcej niż 1 tys. uczestników. Co prawda w drodze administracyjnej nie mam informacji o wszystkich tych wydarzeniach, ale posiadam nieoficjalną wiedzę na ten temat i apeluję, aby takich imprez nie organizowano" - dodał Bocheński.

Wojewoda przypomniał, że z ustawy wyłączone są teatry i kina, apelował jednak, aby rezygnować ze spektakli i projekcji, gdy organizowane są w placówkach mieszczących powyżej 1 tys. osób.

"Otrzymujemy bardzo dużo zapytań od zatroskanych obywateli, dotyczących udziału w różnych imprezach, np. zwróciłem uwagę na planowane spotkanie ponad stu kobiet w ciąży. Sugerujemy odpowiedzialność i jeśli nie ma konieczności, by takie wydarzenie się odbyło, a organizatorzy mają wątpliwości co do organizowania go w tym okresie, to sugerowałbym rezygnację z wydarzenia" - mówił wojewoda.

W opinii wojewody łódzkiego nie ma konieczności odwołania imprez masowych odbywających się na otwartej przestrzeni, dlatego nie będzie przeszkód do rozegrania w piątek meczu piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy ŁKS Łódż i Górnikiem Zabrze na stadionie przy al. Unii.

Już wcześniej - na podstawie zalecenia głównego inspektora sanitarnego - zapadła w Łodzi decyzja o przełożeniu na inny termin Łódzkich Targów Edukacyjnych, które miały zacząć się w piątek w Miejskiej Arenie Kultury i Sportu. (PAP)

autorka: Agnieszka Grzelak-Michałowska