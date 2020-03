Projekt rozporządzenia: nowe stawki dopłat do materiału siewnego

Źródło: PAP

Opublikowany został projekt rozporządzenia Rady Ministrów ws. stawek dopłat za rok 2019 do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany. Dopłata do zbóż będzie wynosila 68,59 zł do ha.