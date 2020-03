Jak przekazał PAP rzecznik UŁ Paweł Śpiechowicz, szczegółowe informacje na temat odwołania zajęć uniwersytet ogłosi w środę, po przyjęciu zarządzenia przez kolegium rektorskie.

Wykłady, ćwiczenia i wszystkie pozostałe aktywności akademickie zostaną zawieszone co najmniej na dwa tygodnie. Niewykluczone jednak, że przerwa potrwa do Świąt Wielkanocnych.

Uczelnia planuje także ograniczenie obecności na uczelni pracowników administracji.

To kolejne z zaleceń władz uczelni dotyczących ograniczenia ryzyka związanego z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa.

We wtorek w rozesłanych mailach, rektor UŁ prof. Antoni Różalski zwrócił się do pracowników i studentów z prośbą o rezygnację lub przełożenie prywatnych wyjazdów zagranicznych, zwłaszcza do krajów, w których wystąpiło zakażenie koronawirusem.

"Przypominam przy okazji, że osoby, które powracają z tych krajów, proszone są o 14-dniową izolację w warunkach domowych, a w razie zaobserwowania podwyższonej temperatury (powyżej 38 st. C) i innych objawów choroby o skontaktowanie się ze służbami sanitarnymi. W tym czasie osoby te zwolnione są z obowiązku uczestnictwa w zajęciach i świadczenia pracy na rzecz Uniwersytetu Łódzkiego" – dodał prof. Różalski.

Jak zaznaczył rektor, przestrzeganie tych reguł może istotnie przyczynić się do ograniczenia ryzyka zakażenia i choroby.

Wcześniej władze Uniwersytetu Łódzkiego zdecydował o odwołaniu uroczystości, zgromadzeń i konferencji naukowych oraz imprez sportowych, które miały mieć miejsce do 15 marca br.

UŁ zatrudnia ok. 3,5 tys. pracowników, w tym 2 tys. naukowych. Na uczelni studiuje ponad 25 tys. osób.

Na terenie woj. łódzkiego nie stwierdzono dotąd przypadku zakażenia koronawirusem. Obecnie w nadzorze epidemiologicznym znajduje się 395 osób, w kwarantannie 3, a hospitalizowanych z podejrzeniem choroby jest 10 osób. (PAP)

autor: Bartłomiej Pawlak