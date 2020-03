Wiceminister przypomniała, że od dwóch miesięcy jest pełnomocnikiem rządu ds. ekonomii społecznej i solidarnej. „Pan premier uznał, że ten obszar potrzebuje wsparcia i ustawy, bo do tej pory takiej ustawy nie było” – dodała Michałek i zaznaczyła, że jej zadaniem jest przygotowanie takiej ustawy.

Podkreśliła, że znane są już kierunki, w których mają pójść zapisy ustawy. „Mamy zaplanowane kilka konwencji krajowych ws. tej ustawy, chcemy rozmawiać z różnymi osobami, m.in. naukowcami, ale przede wszystkim z praktykami” – powiedziała Michałek.

„Jestem zdeterminowana, aby projekt tej ustawy przedstawić panu premierowi do końca tego roku. Już po konsultacjach społecznych w kraju” – zaznaczyła.

Michałek zapowiedziała, że jedna ze zmian w ramach ekonomii społecznej i solidarnej będzie dotyczyła zwiększenia kwoty dla osób korzystających z Centrów Integracji Społecznej (CIS). Powiedziała, że zmiana ta jest obecnie konsultowana z ministrem finansów. „Zrobię wszystko, żeby ta kwota była większa” – zadeklarowała wiceminister rodziny.

Kolejną zmianą, która będzie ujęta w ustawie jest to, że resort rodziny chce rozszerzyć paletę osób, które będą mogły korzystać z CIS-ów. Wymieniła m.in. rodziny alkoholików i narkomanów. „To są też osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i chcielibyśmy, żeby na te osoby ta ustawa się też otworzyła” – wyjaśniła.

Michałek podkreśliła, że zależy jej również na tym, aby działania CIS-ów były trwale. „Mama świadomość, że jest to trudne, ale jako minister muszę mieć argument, kiedy proszę o pieniądze, że to działa. Że CIS-y nie są tylko po to, aby zatrudnić osoby, które je prowadzą” – mówiła.

Wiceminister rodziny powiedziała także, że trwają prace, aby w przyszłej perspektywie finansowej UE pieniądza na osoby niepełnosprawne i wykluczone społecznie była zapisane w „osobnym worku”. „Chcemy, aby takie rozwiązanie zostało wprowadzone, ale jeszcze trwają rozmowy na ten temat” – dodała.

Michałek zaznaczyła, że „namawia również” minister rozwoju, aby zapisane zostały zachęty dla przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. (PAP)

