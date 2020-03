Eurocash miał 69,86 mln zł zysku netto, 415 mln zł skoryg. EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 13.03.2020 (ISBnews) - Eurocash odnotował 69,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 109,64 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 244,52 mln zł wobec 214,38 mln zł zysku rok wcześniej.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24 852,24 mln zł w 2019 r. wobec 22 832,89 mln zł rok wcześniej.

"Przychody Grupy Eurocash w 2019 r. przekroczyły 24,8 mld zł i były o 9% wyższe niż rok wcześniej. Grupa zanotowała wzrost sprzedaży zarówno w segmencie hurtowym (+6% r/r), jak i detalicznym (+19% r/r). EBITDA (tj. zysk operacyjny powiększony o amortyzację) wyliczona wg standardu MSSF 16, obowiązującego od początku 2019 r., sięgnęła 794 mln zł, a EBITDA przed zastosowaniem tego standardu wyniosła 430 mln zł. EBITDA z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym wyniosła w minionym roku 415 mln zł i wzrosła o 11% w porównaniu z rokiem poprzednim. Skonsolidowany zysk netto [ogółem] za 2019 rok wyniósł 79 mln zł, natomiast po wyłączeniu zdarzeń o charakterze jednorazowym zysk netto wzrósł o 28% do poziomu 86 mln zł" - czytamy w komunikacie.

W segmencie hurtowym Grupa Eurocash zanotowała wzrost sprzedaży o 6% do 18,7 mld zł. Wypracowana w tym segmencie EBITDA (przed MSSF 16) sięgnęła 442 mln zł, czyli o 9% więcej niż w 2018 r.

"Największy udział we wzroście sprzedaży w segmencie hurtowym w minionym roku miała sprzedaż wyrobów tytoniowych i produktów impulsowych, która była o 15% wyższa niż rok wcześniej. Choć sprzedaż papierosów charakteryzuje się niską rentownością, EBITDA segmentu hurtowego również wyraźnie wzrosła rok do roku, co zawdzięczamy m.in. dobrym wynikom hurtowni Cash&Carry. Sprzedaż porównywalna (like-for-like) formatu Cash&Carry wzrosła w ubiegłym roku o 2,6%, a w samym czwartym kwartale o 6,2% rok do roku" - skomentował członek zarządu i dyrektor finansowy Jacek Owczarek, cytowany w komunikacie.

"W czwartym kwartale 2019 r. zakończyliśmy ponadto integrację Eurocash Dystrybucja z Eurocash Alkohole - to kolejny ważny etap optymalizacji kosztowej segmentu hurtowego, który powinien zaowocować dalszym wzrostem efektywności w bieżącym roku. W ramach Eurocash Dystrybucja z powodzeniem kontynuowaliśmy rozwój platformy eurocash.pl. W 2019 r. skorzystało z niej już 12 tysięcy naszych klientów - niezależnych przedsiębiorców prowadzących sklepy detaliczne" - dodał.

Sprzedaż zewnętrzna zrealizowana przez Grupę Eurocash w segmencie detalicznym w 2019 r. przekroczyła 5,9 mld zł, co oznacza wzrost o 19% w porównaniu z 2018 r. EBITDA tego segmentu wyniosła 133 mln zł (przed MSSF 16), czyli o 23% więcej niż rok wcześniej.

"W czwartym kwartale 2019 r. zakończyliśmy integrację przejętych w poprzednich latach sieci supermarketów z Delikatesami Centrum. Od pierwszego kwartału tego roku wszystkie te sklepy zarządzane są już w ramach jednej struktury organizacyjnej, co powinno przełożyć się na dalszą poprawę efektywności. Sklepy Mila co prawda wciąż funkcjonują pod dotychczasową marką, jednak ich docelowy rebranding na Delikatesy Centrum będzie w zasadzie oznaczać już jedynie zmianę szyldu i nie będzie wiązać się ze znacznymi nakładami" - zapowiedział Owczarek.

Segment Projekty, w ramach którego Grupa Eurocash rozwija innowacyjne formaty detaliczne, takie jak Duży Ben (markety alkoholowe), abc na kołach (ogólnospożywcze sklepy mobilne) oraz Kontigo (salony kosmetyczne) podwoił sprzedaż: w 2019 r. sięgnęła ona 105 mln zł wobec 51 mln zł w 2018 r. Z uwagi na wzrost nakładów związany z przyspieszoną ekspansją wszystkich tych formatów, wpływ segmentu Projekty na skonsolidowany wynik EBITDA w 2019 r. wyniósł -47 mln zł (przed MSSF 16) wobec -37 mln zł rok wcześniej.

"W minionym roku liczba marketów Duży Ben podwoiła się i na koniec grudnia liczyła już 77 placówek. Sprzedaż like-for-like wzrosła o 20%. W tym roku będziemy kontynuować ekspansję tej sieci. Szacujemy, że próg rentowności zostanie osiągnięty przy liczbie około 120 marketów. Spodziewamy się, że nastąpi to w bieżącym roku" - zapowiedział także członek zarządu.

Owczarek skomentował także wyzwania, jakie przynosi rok 2020.

"W tym roku Grupa Eurocash obchodzi 25-lecie pracy na rzecz poprawy konkurencyjności niezależnych detalistów. To, co udało nam się osiągnąć, 25 lat temu wydawało się niemożliwe. Handel niezależny jest nadal największym segmentem rynku FMCG w Polsce, a nasz udział rynkowy wzrósł z 1% do 28%. Skala naszej działalności nakłada na nas także wyjątkową odpowiedzialność. Szczególnie w obliczu zagrożeń, jakie niesie ze sobą epidemia koronawirusa, kluczowe dla nas jest zapewnienie bezpieczeństwa i ciągłości dostaw żywności. Wdrażamy regulacje i zasady określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także współpracujemy z GIS przy opracowaniu szczegółowych wytycznych dla naszej branży. Około 10% żywności sprzedawanej w polskich sklepach przechodzi przez nasze centra dystrybucyjne i hurtownie, dlatego zamierzamy zrobić wszystko, co będzie możliwe, aby utrzymać zaopatrzenie naszych klientów w artykuły żywnościowe - podkreślił.

W ujęciu jednostkowym zysk netto Eurocashw 2019 r. wyniósł 174,61 mln zł wobec 149,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Eurocash to największa polska firma zajmująca się hurtową dystrybucją szybko zbywalnych produktów spożywczych, chemii gospodarczej, alkoholi i wyrobów tytoniowych. Oferuje także wsparcie marketingowe dla niezależnych polskich przedsiębiorców prowadzących działalność detaliczną. Wspierane przez Eurocash sieci franczyzowe i partnerskie zrzeszają około 15 tysięcy niezależnych sklepów działających pod takimi markami jak abc, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Euro Sklep, Gama, Duży Ben, a także Kontigo oraz Koliber. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)