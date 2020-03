Polska uzyskała w tym roku 69,1 pkt, tj. o 1,3 pkt więcej niż rok temu. Średni wynik dla Europy wyniósł 69,8 pkt, zaś średnia światowa - 61,6 pkt.



Sumaryczny wskaźnik Polski poprawił się o 1,3 pkt w stosunku do poprzedniego roku. Wzrost wynika w głównej mierze z poprawy wyników w kategorii rzetelność państwa (+14,8) oraz fiskalizm (+5,8). Jednocześnie zanotowano spadek w zakresie warunków dla biznesu (-2,8), rynku pracy (-1,9) oraz skuteczności sądów (-1,2). Ocena Polski jest tylko nieznacznie niższa od regionalnej średniej (69,8 pkt), ale zdecydowanie powyżej średniej światowej (61,6 pkt), podano w komunikacie.



"Warto zaznaczyć, że polska gospodarka wspina się w szeregach "umiarkowanie wolnych" państw od ponad dekady. Postępowi temu towarzyszył stały wzrost PKB w ciągu ostatnich pięciu lat, napędzany gwałtownie rosnącą konsumpcją prywatną i inwestycjami. To sprawiło, że Polska jest obecnie ósmą gospodarką w Unii Europejskiej" - czytamy także.



Według autorów raportu, w tegorocznym indeksie na uwagę zasługuje wyższy odczyt w zakresie prawa własności (+0,8) oraz w kategorii handel (+0,4). Gorzej natomiast wypadliśmy w obciążeniach podatkowych (-0,2), co w dalszym ciągu negatywnie wpływa na warunki prowadzenia i rozwoju biznesu.



Wśród kluczowych wyzwań autorzy indeksu wskazują na niedobory na rynku pracy (szczególnie w kluczowych sektorach jak budownictwo czy IT) oraz dalszą konieczność wyrównania poziomu rozwoju między biedniejszym wschodnim regionem kraju a bardziej zamożnym i uprzemysłowionym zachodem Polski.



W komentarzu do tegorocznych odczytów autorzy zwracają również uwagę na nadmierne wydatki rządowe, a także na niewydolność wymiaru sprawiedliwości. Wśród krajów europejskich w czołówce plasują się: Szwajcaria, Irlandia, Wielka Brytania,Dania, Estonia, Gruzja.



W rankingu porównano 45 kraje europejskie, z czego zdecydowana większość jest co najmniej "umiarkowanie wolna".



"W Europie są tylko 2 gospodarki o bardzo ograniczonej wolności gospodarczej: Grecja oraz Ukraina ('mostly unfree'). Podobnie jak w poprzednich latach, autorzy indeksu nie wyróżnili gospodarek, gdzie wolność jest tłumiona ('repressed'). Analizowana jako całość Europa w dalszym ciągu zmaga się z wieloma barierami politycznymi które wpływają na kondycję gospodarczą regionu. Do głównych problemów można zaliczyć wysokie obciążenia podatkowe i koszty pracy oraz problemy finansów publicznych spowodowane latami ekspansji sektora publicznego oraz wysoki dług publiczny w wielu krajach europejskich" - czytamy dalej.



W czołówce światowej rankingu jako kraje w pełni wolne gospodarczo, znajdują się niezmiennie: Singapur, Hong Kong, Nowa Zelandia, Szwajcaria oraz Australia, co jednocześnie plasuje je w czołówce najbogatszych państw na świecie. W badaniu brano pod uwagę 180 państw.



Indeks Wolności Gospodarczej jest przygotowywany przez The Heritage Foundation i The Wall Street Journal od 1995 roku, obejmuje 180 państw - w tym 44 w Europie. Jego celem jest katalogowanie państw według rozwiązań, polityk realizowanych w celu zwiększania wolności gospodarczej, a tym samym promowania rozwoju i pomnażania dobrobytu narodów. W ramach Indeksu Wolności Gospodarczej analizowane są rządy prawa (prawa własności, poziom korupcji); wielkość sektora publicznego (fiskalizm, wydatki publiczne); efektywność regulacyjna (warunki dla biznesu, polityka monetarna, rynek pracy) oraz otwartość rynku (handel, inwestycje, finanse).



