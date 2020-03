GovTech Polska: Dziś rusza hackathon poświęcony epidemii COVID-19



Warszawa, 17.03.2020 (ISBnews) - HackCrisis - największy w Polsce wirtualny hackathon poświęcony zagadnieniom związanym z epidemią choroby COVID-19 - rusza dziś o 16:00, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Do najbliższej niedzieli programiści będą opracowywać rozwiązania technologiczne mogące realnie wspomóc rząd i społeczeństwo w obecnej sytuacji.

"Zagrożenia są czasem, w którym potrafimy się jednoczyć ponad podziałami i granicami - państwowymi i pokoleniowymi - by działać na rzecz wspólnego dobra. Zapraszam wszystkich deweloperów, ekspertów i pasjonatów technologii by z wirusem walczyli także w cyberprzestrzeni" - powiedział premier Mateusz Morawiecki, cytowany w komunikacie.

Hackathon powstał w odpowiedzi na ogromną liczbę spontanicznych zgłoszeń programistów i firm technologicznych chcących wesprzeć rząd w walce z wirusem. Jest rezultatem współpracy GovTech Polska, programu funkcjonującego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mającego na celu angażowanie społeczności we wprowadzanie innowacji do sektora publicznego oraz DO OK S.A - polskiej spółki technologicznej o zasięgu międzynarodowym - członków założycieli Software Development Association Poland, wyjaśniono.

Celem wydarzenia jest wykorzystanie kreatywnego potencjału przedsiębiorców, deweloperów, zespołów naukowych i innych twórców technologii do tworzenia rozwiązań mogących realnie wspomóc rząd i społeczeństwo w obecnej sytuacji. Rozwiązania proponowane przez uczestników powinny zapewnić poczucie nadziei i bezpieczeństwa w obliczu rozwijającego się kryzysu oraz dać społeczeństwu dostęp do rzetelnych informacji, dodano.

Hackathon przeprowadzony będzie w całości online. Programiści będą rozwiązywać zadania w trzech kategoriach tematycznych:

- izolacja - jak wesprzeć tych, którzy ze względu na chorobę lub kwarantannę muszą zostać w domu

- edukacja - jak produktywnie wykorzystać czas zamknięcia szkół i uczelni

- fakty i dane - jak zapewnić skuteczną walkę z dezinformacją.

Zwycięzca każdej kategorii dostanie 20 000 zł nagrody. Oprócz tego, łącznie 7 najlepszych projektów ze wszystkich kategorii dostanie 6 000 zł.

Wydarzenie zostało zorganizowane w 72 godziny i ma charakter międzynarodowy. Wśród mentorów znaleźli się m.in. przedstawiciele Finlandii, Estonii, Niemiec, Łotwy i Stanów Zjednoczonych. Do grona partnerów dołączyły największe spółki technologiczne takie jak Amazon, Google i Microsoft, by pod wspólnym szyldem działać na rzecz walki ze skutkami pandemii koronawirusa.

"Nowoczesne technologie to być może nasza najpotężniejsza broń w walce z wirusem, szczególnie kiedy w ich tworzenie zaangażowana jest tak szeroka społeczność. Wszystkich, którzy chcą uczestniczyć w cyberwalce z wirusem zapraszam do współpracy" - powiedziała pełnomocnik prezesa Rady Ministrów ds. GovTech Justyna Orłowska.

Oficjalny start hackatonu przewidziany był we wtorek, 17 marca o godzinie 16:00 na kanale YouTube GovTech Polska. Rozpoczęcie zainauguruje relacja na żywo (na kanale GovTech Polska) z otwarcia przy współudziale przedstawicieli GovTech Polska.

