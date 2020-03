Gwarancje te wynoszą łącznie 3 mld koron szwedzkich (274 mln euro). W ostatnim czasie SAS musiały skierować na przymusowy urlop 10 tys. swych pracowników.

"SAS mają wielkie znaczenie dla dostępności Danii oraz Skandynawii" i państwo duńskie uczyni wszystko co konieczne, by przetrwały one kryzys - oświadczył minister finansów Danii Nicolai Wammen. Jak zaznaczył, udzielenie gwarancji to dopiero pierwszy krok w realizacji tego celu.

Dania i Szwecja mają w liniach SAS po 15 proc. udziałów. (PAP)