Warszawa, 23.03.2020 (ISBnews) - Ten Square Games odnotował 76,39 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 36,47 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.



Zysk operacyjny wyniósł 84,58 mln zł wobec 44,31 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA za rok 2019 osiągnęła poziom blisko 86 mln zł (w 2018 45 mln zł, +90% r/r).



"Zakończyliśmy prace związane z wdrażaniem stosowania ulgi IP BOX, dzięki czemu efektywna stawka podatkowa za 2019 rok wyniosła poniżej 10% zamiast standardowych 19% - oznacza to skokowy wzrost zysku netto i bardzo duży zastrzyk gotówki dla spółki" - powiedziała członek zarządu ds. finansowych Magdalena Jurewicz, cytowana w komunikacie.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 241,13 mln zł w 2019 r. wobec 115,26 mln zł rok wcześniej.



"Przychody "Fishing Clash" cały czas się zwiększają i przekraczają obecnie poziom 28 mln zł miesięcznie. Gra jest stale rozwijana i dodajemy do niej nowe elementy, zarówno zwiększające możliwości zabawy dla graczy, jak i poprawiające monetyzację" - powiedział prezes Maciej Popowicz.



Dodał, że w IV kw. 2019 r.spółka uruchomiła w fazie soft launch na Androidzie trzy nowe gry - dwie gry kobiece: "Flip This House" i "SoliTales" oraz nową grę myśliwską - "Hunting Clash", bazującą na doświadczeniach outdoorowo-symulacyjnych i związanych z mechaniką gry "Fishing Clash".



"Obecnie wprowadzamy poprawki, ulepszenia i nowe elementy. Decyzje o hard launch będą zależeć od osiąganych KPI - jeśli będą satysfakcjonujące, to gry w swoim czasie zadebiutują na całym świecie. Na tym etapie jednak nie chciałbym podawać dokładniejszych terminów. Z kolei mająca w zeszłym roku soft launch gra golfowa została po pierwszych testach skierowana z powrotem do fazy produkcyjnej - zdecydowaliśmy, że warto dalej w nią inwestować, potrzeba jednak całkowitej przebudowy mechaniki i oprawy graficznej" - zaznaczył Popowicz.



Prezes zapowiedział także, że w najbliższych kwartałach wpływ na wyniki będzie miał przede wszystkim dalszy rozwój "Fishing Clash".



"Cały czas mamy pomysły jak tę grę uatrakcyjniać i rozwijać poprzez zoptymalizowane live-opsy, czy też poszerzanie funkcjonalności. Bardzo dużo uwagi poświęcamy też nowym tytułom w fazie soft launch - raczej nie w najbliższym czasie, ale docelowo mogą one całkowicie zmienić obraz spółki i jej wyników" - powiedział Popowicz.



Na koniec 2019 roku grupa posiadała ponad 75 mln zł środków pieniężnych, co daje jej bardzo duży komfort w dalszym rozwoju działalności i reagowaniu na potencjalne okazje biznesowe na dynamicznym rynku F2P.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 73,8 mln zł wobec 37,02 mln zł zysku rok wcześniej.



Ten Square Games to jeden z największych w Polsce producentów i wydawców gier mobilnych oraz przeglądarkowych. Spółka została założona w 2011 roku przez Macieja Popowicza i Arkadiusza Pernala - twórców serwisu społecznościowego Nasza Klasa (nk.pl), którzy wprowadzili do niego gry w modelu free-to-play. Spółka zadebiutowała na GPW w maju 2018 r.



(ISBnews)