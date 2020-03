USA: Na giełdzie w Nowym Jorku duże wzrosty, Dow Jones zyskał 11,3 proc.

Źródło: PAP

Na nowojorskiej giełdzie we wtorek, w oczekiwaniu na przyjęcie przez Kongres USA pakietu dla gospodarki w związku z epidemią Covid-19, doszło do dużych wzrostów. Najważniejszy indeks Dow Jones zyskał w pewnym momencie 11,3 proc. i był to największy taki skok od 1933 roku.