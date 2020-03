Kaufland Polska przekazuje 1 mln zł na zakup testów i sprzętu



Warszawa, 25.03.2020 (ISBnews) - Kaufland Polska przekazuje do dyspozycji resortu zdrowia 1 mln złotych na zakup testów oraz sprzętu diagnostycznego lub specjalistycznego potrzebnych do walki z koronawirusem, podała spółka.

"Z ogromnym podziwem przyglądamy się wysiłkom przedstawicieli służby zdrowia w walce z obecną pandemią. Mamy świadomość, jak ważna jest przy tym szybka identyfikacja osób potrzebujących leczenia, która jest możliwa dzięki przeprowadzanym testom na obecność koronawirusa. Pragniemy pomóc w tej trudnej sytuacji, dlatego też deklarujemy przekazanie na rzecz Ministerstwa Zdrowia miliona złotych w celu zakupu testów lub sprzętu diagnostycznego czy specjalistycznego do walki z pandemią koronawirusa. Wierzymy, że wspólnym, solidarnym i odpowiedzialnym zachowaniem jesteśmy w stanie zahamować dalsze postępowanie epidemii" - powiedział prezes Kaufland Polska Gunnar Günther, cytowany w komunikacie.

W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną Kaufland podjął także szereg działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się patogenu, a tym samym zapewnienie bezpieczeństwa klientom i pracownikom, przy jednoczesnym prowadzeniu działalności handlowej.

"Mamy świadomość, jak ważną rolę poza służbami zdrowia odgrywają w obecnej sytuacji także sieci handlowe. Zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, by klienci odwiedzający nasze sklepy mieli dostęp do niezbędnych artykułów spożywczych, przemysłowych i środków czystości oraz jednocześnie czuli się u nas bezpiecznie. Tym samym pragnę serdecznie podziękować naszym pracownikom, którzy w tym szczególnym okresie wykonują swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem, umożliwiając naszym klientom codzienne zakupy" - dodał prezes.

Jak podała sieć, w sklepach montowane są szyby pleksi dla pracowników kas oraz punktu informacyjnego, jak również zamówione zostały osłony ochronne twarzy dla pracowników obsługujących klientów. Zabezpieczenia te w niedługim czasie pojawią się we wszystkich sklepach Kaufland.

"Zintensyfikowano regularne działania dotyczące czystości i dezynfekcji. Przy stanowiskach kasowych dla pracowników dostępne są dozowniki ze środkiem do dezynfekcji. Klienci mogą natomiast skorzystać ze stacji do odkażania z płynem dezynfekującym i chusteczkami nawilżającymi - co pozwala oczyścić nie tylko dłonie, ale także uchwyt sklepowego wózka czy koszyka" - czytamy dalej.

Sieć przypomina także o konieczności zachowania bezpiecznej odległości między osobami oczekującymi w kolejce poprzez plakaty oraz komunikaty wygłaszane przez sklepowe radio.

Kaufland to międzynarodowa sieć sklepów oferująca artykuły spożywcze oraz produkty codziennego użytku. W całej Europie Kaufland posiada około 1 200 sklepów i zatrudnia niemal 150 000 pracowników. W Polsce sieć posiada 220 marketów i zatrudnia ok. 16 000 pracowników.

(ISBnews)