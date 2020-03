Arctic Paper miał 82,71 mln zł zysku netto, 278,03 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 26.03.2020 (ISBnews) - Arctic Paper odnotował 82,71 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 7,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem wyniósł odpowiednio: 124,68 mln zł wobec 55,89 mln zł.

Zysk operacyjny wyniósł 191,42 mln zł wobec 125,99 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 278,03 mln zł wobec 218,78 mln zł rok wcześniej.

"Wzrost EBITDA w 2019 roku jest wynikiem przede wszystkim niższych kosztów materiałów do produkcji papieru, w szczególności celulozy i energii, denominowanych w PLN oraz zysku na sprzedaży gruntu. W okresie sprawozdawczym marża EBITDA ukształtowała się na poziomie 8,92% w porównaniu do 6,93% w 2018 roku" - czytamy w raporcie.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 117,12 mln zł w 2019 r. wobec 3 158,21 mln zł rok wcześniej.

"Przychody ze sprzedaży papieru spadły o 2,5% (56 471 tys. zł), a przychody ze sprzedaży celulozy wzrosły o 1,7% (15 378 tys. zł) w porównaniu do 2018 roku. Wolumen sprzedaży papieru w 2019 roku wyniósł 608 tys. ton i był o 27 tys. ton niższy niż w poprzednim roku. Oznacza to spadek wolumenu sprzedaży o 4,3%. Wolumen sprzedaży celulozy w 2019 roku wyniósł 384 tys.ton i był o 19 tys. ton wyższy niż w poprzednim roku. Oznacza to wzrost wolumenu sprzedaży o 5,2%" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 33,04 mln zł wobec 19,52 mln zł zysku rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)