Pochodzące z ARP dane, dotyczące średniego kosztu węgla, sprzedanego przez polskie kopalnie w ub. roku, znalazły się w opublikowanych w czwartek prezentacjach wynikowych podlubelskiej kopalni Bogdanka. Dane te obrazują stratę ponoszoną w ub. roku przez producentów węgla energetycznego na każdej tonie sprzedanego surowca.

W 2019 r. średni koszt sprzedanego przez całe polskie górnictwo węgla wyniósł 348,40 zł na tonie, wobec 327,90 zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 6,3 proc. Natomiast średnia cena węgla energetycznego na rynku krajowym wyniosła w minionym roku 282,60 zł (wobec 270,40 zł rok wcześniej, wzrost o 4,5 proc.), a średnia cena węgla kierowanego do tzw. energetyki zawodowej była na poziomie 242,90 zł (wobec 221,30 zł w roku 2018, wzrost rok do roku o 9,8 proc.).

W ub. roku krajowe wydobycie węgla energetycznego zmniejszyło się o 3 proc., a jego sprzedaż na rynku krajowym o 5,4 proc.

Z przytoczonych w raporcie Bogdanki danych Polskich Sieci Elektroenergetycznych wynika, że produkcja energii elektrycznej w elektrowniach zasilanych węglem kamiennym spadła w ub. roku o 5,1 proc., a krajowa produkcja energii ogółem była mniejsza o 3,9 proc.

W 2019 r. 75,4 proc. całej produkcji energii elektrycznej w Polsce pochodziło z węgla kamiennego i brunatnego - udział węgla w miksie paliwowym zmalał rok do roku o 4,2 proc. Krajowe zużycie energii było mniejsze o 0,9 proc. Import prądu był niemal dwa razy większy niż rok wcześniej.

Przed dwoma tygodniami ARP, której katowicki oddział monitoruje rynek węgla i sytuację w polskim górnictwie, ujawniła uśrednione dane dotyczące kondycji sektora węglowego w minionym roku. W takim ujęciu, w przeliczeniu na każdą tonę sprzedanego węgla, ubiegłoroczny wynik na sprzedaży (różnica między średnią ceną a średnim kosztem jednej tony) był dodatni i wyniósł 3,68 zł, wobec 21,19 zł rok wcześniej oraz 40,29 zł na tonę w roku 2017.

Według danych upublicznionych w pierwszej połowie marca, w zeszłym roku średnia cena węgla z polskich kopalń (łącznie węgiel energetyczny i koksowy) wzrosła o 1,5 proc. i wyniosła 349,66 zł za tonę. Średnia cena tony węgla energetycznego wynosiła w ub. roku 284,88 zł (wzrost o 4,5 proc.), zaś tony węgla koksowego 606,02 zł (spadek o 6 proc.).

Łącznie krajowi producenci węgla kamiennego zanotowali w ub. roku 1 mld 87 mln zł straty netto. Na podstawowej działalności, jaką jest sprzedaż węgla, kopalnie zarobiły 214,5 mln zł, wobec ponad 1,3 mld zł rok wcześniej oraz przeszło 2,6 mld zł w roku 2017. Wobec zmniejszonego w ub. roku krajowego wydobycia węgla (o blisko 1,8 mln ton, czyli 2,8 proc.) oraz sprzedaży tego surowca (o blisko 4,1 mln ton, czyli 6,5 proc.) wartość sprzedanego węgla spadła o ponad 1,1 mld zł - z ponad 21,5 mld zł w roku 2018 do przeszło 20,4 mld zł w roku ubiegłym.(PAP)

autor: Marek Błoński