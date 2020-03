PKP Cargo i partnerzy uruchomią przewozy naczep z Poznania do Duisburga od 1 IV



Warszawa, 27.03.2020 (ISBnews) - PKP Cargo, Clip Group i Duisport Agency uruchomią od 1 kwietnia regularne połączenia kolejowe z Poznania do Duisburga służące do przewozu naczep samochodowych, podało PKP Cargo. To odpowiedź na ograniczenia w międzynarodowym transporcie samochodowym w czasie epidemii koronawirusa.

"Współpraca trzech podmiotów wynika z zapotrzebowania rynku na takie przewozy, gdyż epidemia koronawirusa spowodowała ograniczenia w międzynarodowym transporcie samochodowym. Część państw wprowadziła poważne obostrzenia administracyjne utrudniające ruch TIR-ów, co powoduje, że gestorzy ładunków i firmy transportowe muszą szukać alternatywnych możliwości przewożenia towarów. Korzystanie z kolei jest w tej chwili najlepszym rozwiązaniem, gdyż transportu szynowego nie dotyczą obostrzenia związane z epidemią COVID-19" - czytamy w komunikacie.

Z tych powodów PKP Cargo, Clip Intermodal i Duisport Agency, operator portu rzecznego w Duisburgu, rozpoczną przewozy kontenerów i naczep samochodowych na trasie Poznań - Duisburg. Połączenie będzie technicznie gotowe 1 kwietnia, natomiast pierwszy pociąg zostanie uruchomiony w miarę napływania zleceń, wyjaśniono.

"Obecnie zaplanowano trzy połączenia tygodniowo, ale częstotliwość może bardzo szybko wzrosnąć do codziennych kursów w przypadku dużego zainteresowania nową usługą. Ponadto zaplanowana kompozycja wagonów pozwoli na przewiezienie nie tylko jednostek intermodalnych, ale również naczep tzw. standardowych z wykorzystaniem systemu CargoBeamer. Czas przejazdu koleją pomiędzy Poznaniem a Duisburgiem wynosi tylko 14 godzin" - czytamy także.

Pojemność każdego pociągu to 36 naczep lub kontenerów 45 stopowych, co pozwoli na odciążenie dróg o ponad 10 tys. naczep w skali roku i uniknięcie emisji CO2 w ilości około 15 tys. ton. Dodatkową korzyścią w przewozie intermodalnym jest możliwość załadunku do 26 ton towaru na pojedynczą naczepę, podano także.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. PKP Cargo jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2019 r. miał 4,78 mld zł skonsolidowanych przychodów.

