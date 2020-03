Action gotowy do wypełnienia układu, rozwija portfel MSP i e-commerce



Warszawa, 30.03.2020 (ISBnews/ ISBtech.pl) - Action w restrukturyzacji koncentruje się na rozwijaniu w Polsce zdywersyfikowanego portfela małych i średnich firm po wcześniejszym odejściu od handlu z sieciami handlowymi, a w Europie skupia się na bazie sklepów internetowych, poinformował ISBtech wiceprezes Action Sławomir Harazin. Ocenia, że wraz z doświadczeniem prowadzenia sanacji spółka nauczyła się, jak radzić sobie w kryzysie i jest gotowa do spłaty wierzycieli według założeń układu.

"Wdrożony już plan restrukturyzacyjny zapewnił spółce zdywersyfikowanie portfela klientów w oparciu o małe i średnie przedsiębiorstwa, co dziś ma kluczowe znaczenie, bo zapewnia większą niezależność biznesu. W procesie restrukturyzacji odeszliśmy od handlu z dużymi sieciami czy telekomami. Teraz, kiedy obostrzenia rządowe dotknęły bardzo mocno wiele z tych sieci handlowych w Polsce, to nie dość, że nie mamy tam należności, to jeszcze zrobiło się miejsce na rynku dla naszych resellerów, którzy rozwijają sprzedaż w miejscu pozostawionym przez sieci handlowe" - powiedział ISBtech Harazin.

Dodał, że Action ma bazę sklepów internetowych z całej Europy, "podpiętych do spółki na różne sposoby".

"Od długiego czasu budujemy ten filar naszej strategii, co wydaje się bardzo dobrą polityką. Szczególnie teraz, kiedy e-commerce w całej Europie jest głównym kanałem dostępu towaru dla ludzi siedzących na kwarantannie. Przyjdzie czas, że wrócimy do szkoły, pracy, tylko warunek jest jeden - musimy być zdrowi" - wskazał wiceprezes.

Zaznaczył, że dzięki trwającej prawie cztery lata sanacji Action wie, jak w praktyce prowadzić firmę w kryzysie.

"Dlatego obecna sytuacja związana z epidemią to dla nas kolejne wyzwanie, któremu z doświadczeniem stawiamy dziś czoła. Musieliśmy działać szybko, by nie tylko ustabilizować sytuację i zachować ciągłość pracy dziś, ale po zakończeniu stanu epidemii rozwijać się dalej i co najważniejsze spłacić wierzycieli według założeń układu. Dlatego zastosowaliśmy się do zaleceń WHO, jak i naszych krajowych wskazań instytucji rządowych. Cieszy nas, że firmy spedycyjne, z którymi na co dzień pracujemy również zastosowały się do nowych wytycznych. To ważne, bo zdrowie jest na pierwszym miejscu" - podsumował Harazin.

