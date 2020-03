VRG miało 44,35 mln zł zysku netto, 47,56 mln zł zysku EBIT w IV kw. 2019 r.



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - VRG odnotowało 44,35 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w IV kw. 2019 r. wobec 32,43 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 47,56 mln zł wobec 40,77 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 332,46 mln zł w IV kw. 2019 r. wobec 272,14 mln zł rok wcześniej.

W całym 2019 r. spółka miała 63,99 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 53,57 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 068,27 mln zł w porównaniu z 805,67 mln zł rok wcześniej.

"Mamy za sobą bardzo udany 2019 rok. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży grupy kapitałowej VRG przekroczyły w minionym roku po raz pierwszy w naszej historii miliard złotych i wyniosły 1,068 mld zł, co daje 33% dynamikę wzrostu do przychodów osiągniętych w analogicznym okresie poprzedniego roku. Efekt ten został osiągnięty pomimo dalszego rozszerzenia zakazu handlu w niedziele. Grupa zakończyła rok posiadając 590 salonów w 104 miastach w całej Polsce, co przełożyło się na 54,4 tys. m2 powierzchni. Rozwój miał miejsce zarówno poprzez salony własne jak i franczyzowe. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 64 mln zł, co dało 20% dynamikę rok do roku" - napisał prezes Grzegorz Pilch w liście do akcjonariuszy.

"Część odzieżowa, osiągnęła przychody w wysokości 692 mln zł i dynamikę około 43% głównie dzięki przejęciu spółki Bytom. [...] Reprezentująca segment jubilerski marka W.Kruk może pochwalić się dwucyfrowym tempem wzrostu. Przychody detaliczne marki W.Kruk wyniosły 371 mln zł, co dało 19% dynamikę w stosunku do roku 2019. [...] W 2019 roku sprzedaż sklepów internetowych grupy kapitałowej VRG wyniosła 145 mln zł, co stanowi wzrost o 50% rok do roku. W przychodach grupy za 2019 rok udział kanału internetowego wyniósł już prawie 14%" - czytamy dalej.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 31,06 mln zł wobec 22,69 mln zł zysku rok wcześniej.

VRG specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i dystrybucji biżuterii oraz kolekcji mody dla kobiet i mężczyzn. Od 2000 r. podstawą strategii spółki jest koncentracja wokół funkcji "operatora" marek, projektanta odzieży i dystrybutora na rynku detalicznym.

(ISBnews)