AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o łącznej wartości 21,6 mln zł



Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - AC SA przydzieliło 86 400 akcji serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600 zł w zamian za warranty subskrypcyjne, podała spółka.

"Zarząd przydzielił 86 400 akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne i wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia 86 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21 600,00 zł. W wyniku objęcia przez osoby uprawnione 86 400 akcji warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w tej części do skutku" - czytamy w komunikacie.

Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2 491 295,75 zł i dzieli się na 9 200 000 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 381 150 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 135 983 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł każda, 161 650 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł każda oraz 86 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł każda, podano także.

Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym.

"Wszystkie 86 400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9 965 183. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym w dniu 31.03.2020 r. wydaniu dokumentów akcji wynosi 27 400 zł" - czytamy także.

Działalność AC SA opiera się przede wszystkim na sprzedaży samochodowych instalacji gazowych. Akcje spółki są notowane na GPW od 2011 roku.

(ISBnews)