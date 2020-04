"Oczekuje się, że Avigan (japońska marka favipiraviru) będzie miało działanie antywirusowe na nowego koronawirusa" - poinformowała firma w komunikacie.

Lek ten został dopuszczony w Japonii w 2014 roku do leczenia grypy, jednak ze względu na skutki uboczne może być stosowany tylko w sytuacjach, gdy pojawiają się nowe epidemie, a inne leki okazują się nieskuteczne - podaje EFE.

Próby kliniczne są jednak wymagane przez japońskie władze, zanim Avigan może zostać zastosowany do leczenia Covid-19.

We Włoszech lek ten jest stosowany eksperymentalnie w dwóch najbardziej dotkniętych pandemią regionach - Lombardii i Wenecji Euganejskiej.

We wtorek rano premier Japonii Shinzo Abe ogłosił, że ograniczenia dotyczące wjazdu do kraju zostały rozszerzone o przybyszów z kolejnych 49 państw, w tym z USA, Chin i Korei Południowej. W sumie do Japonii nie można przyjechać z 73 krajów dotkniętych epidemią koronawirusa.

Liczba potwierdzonych w Japonii przypadków koronawirusa przekroczyła 2 tys., nie licząc 712 osób zakażonych na wycieczkowcu Diamond Princess.

Abe poinformował już o środkach ochrony członków swojego gabinetu przed infekcją, która mogłaby utrudnić walkę kraju z epidemią. Zgodnie z zapowiedzią wicepremier Taro Aso ze względów bezpieczeństwa nie będzie uczestniczył w posiedzeniach, w których bierze udział Abe.

