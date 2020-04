"Patrząc w poniedziałek na rynek widzimy ogólną poprawę nastrojów na rynkach globalnych, co pomaga również złotemu i innym walutom rynków wschodzących. Umocnienie złotego na razie nie jest spektakularne, a patrząc na skalę zmian na rynkach to umocnienie jest dosyć śladowe. Natomiast jest jeszcze za wcześnie, żeby powiedzieć, że problemy, które trapią krajową walutę są już za nami. W najbliższym czasie może dojść do jeszcze jednej fali presji na osłabienie walut krajów EM, przez co kursy EUR/PLN i USD/PLN mogą wzrosnąć" - powiedział PAP Biznes główny ekonomista XTB Przemysław Kwiecień.

RYNEK DŁUGU

Podczas poniedziałkowych notowań na krajowym rynku długu skarbowego rentowności pozostały bez większych zmian wobec piątkowego zamknięcia.

"Moje oczekiwania co do rynku długu cały czas są stabilne. Wydaje się, że w ciągu najbliższych tygodni rentowności krajowych 10-latek będą dryfować w okolice 1,50 proc." - powiedział Kwiecień.

Na rynkach bazowych dochodowość amerykańskich 10-letnich obligacji skarbowych wynosi 0,657 proc. (+6,8 pb), a niemieckich -0,423 proc. (+1,2 pb).