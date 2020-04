"Jedną z najważniejszych rzeczy jest to, by nie rezygnować ze środków zbyt wcześnie, żeby uniknąć ponownego nawrotu (epidemii)" - powiedział we wtorek rzecznik WHO Christian Lindmeier podczas wirtualnego briefingu prasowego.

Lindmeier stwierdził, że ze zbyt szybkim znoszeniem środków bezpieczeństwa jest jak ze zbyt wczesnym powrotem do normalnego życia u chorego - "ryzykuje się nawrotem choroby i komplikacjami".

W poniedziałek rząd Czech ogłosił, że od czwartku rozluźni niektóre wprowadzone restrykcje. Otwarte zostaną niektóre sklepy i dozwolone będzie indywidualne uprawianie sportu na świeżym powietrzu. Dalsze kroki mogą zostać podjęte po Wielkanocy.

Od przyszłego tygodnia zasady kwarantanny zostaną złagodzone także w Austrii. Kanclerz Sebastian Kurz zapowiedział, że od 14 kwietnia swoją działalność będzie mogła wznowić część sklepów. Reszta sklepów i lokali usługowych ma zostać otwarta w maju.

>>> Czytaj też: Gospodarczy restart. Najpierw Austria, później Niemcy i Włosi