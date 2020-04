Japonia planuje przekazanie za darmo leku przeciwgrypowego fawipirawir (Avigan) 20 krajom, które liczą na wykorzystanie go w leczeniu pacjentów z koronawirusem – poinformował we wtorek szef japońskiego MSZ Toshimitsu Motegi, cytowany przez agencję Kyodo.

Lek ma trafić między innymi do Bułgarii, Czech, Indonezji, Iranu, Birmy, Arabii Saudyjskiej i Turcji, a 30 innych krajów również wyraziło nim zainteresowanie – przekazał Motegi.

„Będziemy współpracować z zainteresowanymi krajami, by poszerzyć międzynarodowe badania kliniczne Aviganu” - oświadczył minister na konferencji prasowej. Zapowiedział również grant w wysokości miliona dolarów dla agencji ONZ na zakup i dystrybucję leku.

Badacze z Chin ocenili niedawno na podstawie prób klinicznych przeprowadzonych w miastach Wuhan i Shenzhen, że fawipirawir jest „bezpieczny i skuteczny” w leczeniu pacjentów chorych na Covid-19.

Japońska firma Fujifilm Toyama Chemical rozpoczęła testowanie fawipirawiru na ok. 100 pacjentach, a we Włoszech lek jest stosowany eksperymentalnie w najbardziej dotkniętych pandemią regionach.

Fawipirawir został dopuszczony w Japonii w 2014 roku do leczenia grypy, jednak ze względu na skutki uboczne może być stosowany tylko w sytuacjach, gdy pojawiają się nowe epidemie, a inne leki okazują się nieskuteczne.

„To lek opracowany pierwotnie jako leczenie grypy pandemicznej, który ma skrócić czas trwania choroby i rozprzestrzeniania się wirusa u pacjentów z Covid-19, jak pokazują liczne wstępne badania opublikowane w Chinach” - wyjaśnił cytowany przez dziennik "Maariw" prof. Ran Nir Paz z jerozolimskiego kompleksu medycznego Chadasa.

Nir Paz był jednym z lekarzy, którzy polecieli do Japonii leczyć Izraelczyków na wycieczkowcu Diamond Princess.

„Lek ten jest obecnie zalecany w Japonii w leczeniu pierwszego rzutu, a celem izraelskich badań jest ustalenie, czy jest rzeczywiście skuteczny w tych sytuacjach” - dodał.

Dr Esti Sajg z Ichilowa, największego szpitala w Tel Awiwie, przyznała, że "w ramach szerokiej gamy leków, którymi próbujemy leczyć pacjentów z koronawirusem, niektórymi doświadczalnie, wyróżnia się lek Avigan, który jest obiecujący pod względem potencjalnego leczenia pierwszych stadiów choroby i zapobiegania jej pogorszeniu".

Izraelskie ministerstwo zdrowia zatwierdziło badania na 80 pacjentach, trwające od kilku dni do kilku tygodni. Odbędą się one w czterech szpitalach w kraju i we współpracy z Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie.

"Gratuluję personelowi ambasady Izraela w Japonii za sukces w dostarczeniu do Izraela pierwszej dostawy leku Avigan, który okazał się skuteczną odpowiedzią w leczeniu pierwszych etapów Covid-19. Dzięki ich działaniom i szczególnym stosunkom z Fujifilm (producentem leku - PAP) Izrael jest jednym z pierwszych krajów na świecie, który otrzymał przełomowy lek" - skomentował na Twitterze szef dyplomacji Israel Kac.

Fawipirawir został w 2014 roku dopuszczony w Japonii do leczenia grypy, jednak ze względu na skutki uboczne może być stosowany tylko w sytuacjach, gdy pojawiają się nowe epidemie, a inne leki okazują się nieskuteczne - podaje EFE. W marcu został zatwierdzony do badań klinicznych w Chinach oraz we Włoszech jako potencjalny lek na Covid-19. We Włoszech stosowany jest eksperymentalnie w dwóch najbardziej dotkniętych pandemią regionach - Lombardii i Wenecji Euganejskiej.

W Izraelu w wyniki epidemii zmarło 60 osób i odnotowano 9006 zakażeń koronawirusem. Według danych telewizji Keszet 12, 683 osób zostało uznanych za wyleczone.

>>> Czytaj również: Indie po naciskach USA złagodziły restrykcje na eksport leków