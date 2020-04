GPW miała 119,32 mln zł zysku netto, 156,3 mln zł zysku EBIT w 2019 r.





Warszawa, 08.04.2020 (ISBnews) - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 119,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 183,68 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 156,3 mln zł wobec 170,21 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA wyniosła 193,22 mln zł wobec 201,97 w 2018 r.



Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 336,08 mln zł w 2019 r. wobec 346,78 mln zł rok wcześniej.

"Jesteśmy blisko półmetka strategii #GPW2022. To dobra okazja na krótkie podsumowanie tego, gdzie jesteśmy jako grupa kapitałowa i dokąd zmierzamy. Od momentu ogłoszenia zaktualizowanej strategii wykonaliśmy tytaniczną pracę, która zaowocowała prowadzonymi obecnie 22 projektami strategicznymi, a w 2019 r. na realizację trzech (rynek rolny, GPW Data oraz system transakcyjny) pozyskaliśmy finansowanie w kwocie prawie 40 mln zł z funduszy NCBR. W 2019 roku uruchomiliśmy część spośród ogłoszonych przez nas inicjatyw strategicznych" - napisał prezes Marek Dietl w liście do akcjonariuszy.

"W 2019 r. wypłaciliśmy 133,5 mln zł dywidendy ze skonsolidowanego zysku netto za 2018 r. (skorygowanego o udziały jednostek stowarzyszonych), a w ostatnich dziewięciu latach w sumie ponad 794 mln zł. Zarząd GPW zdecydował, że corocznie dywidenda wzrośnie nie mniej niż o 0,1 zł na akcję po 2019 r. do 2022 r., a towarzyszyć jej będzie konsekwentne wdrażanie inicjatyw strategicznych" - dodał prezes.

Dietl zaznaczył, że początek 2020 roku przyniósł wiele wyzwań w związku ze światową pandemią COVID-19.

"Zarówno działania członków giełdy jak i samej giełdy, jak dotąd zdają egzamin w nowej sytuacji. Giełda przeprowadziła dodatkowe testy w celu potwierdzenia ciągłości działania i bezpieczeństwa obrotu w reżimie pracy zdalnej. Dzięki dużej determinacji całej kadry GK GPW jak i uczestników prowadzonych przez nas rynków, inwestorzy mogą korzystać z niezakłóconego dostępu do obrotu" - powiedział prezes.



W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 115,12 mln zł wobec 151,93 mln zł zysku rok wcześniej.

GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. Rozwija także Catalyst - rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynki towarowe. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

