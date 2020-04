Marvipol wprowadził do oferty 67 mieszkań na Kłopotowskiego No11 w Warszawie



Warszawa, 14.04.2020 (ISBnews) - Marvipol Development wprowadził do sprzedaży 67 mieszkań w ramach inwestycji Kłopotowskiego No11 na warszawskiej Pradze-Północ, podała spółka. Zakończenie prac budowlanych planowane jest na I kwartał 2022 r.

"Kłopotowskiego No11 powstaje na kanwie historycznego budynku z początków XX wieku. Zrewitalizowana inwestycja idealnie wpisuje się w unikalną, współczesną praską zabudowę nawiązującą do historycznego charakteru dzielnicy. Niebanalny design kompleksu, ciekawe udogodnienia oraz atrakcyjna lokalizacja sprawiają, że Kłopotowskiego No11 to propozycja dla ludzi młodych i aktywnych, którzy cenią indywidualizm i bliskość modnych miejsc rozrywki i kultury" - czytamy w komunikacie.

"Kompleks został zaprojektowany w oparciu o ideę placemakingu, która zakłada rewitalizację historycznych przestrzeni i tchnięcie w nich nowego życia, wzbogacenie ich w atrakcyjne udogodnienia, które przysłużą się okolicznej społeczności. To idealne miejsce do zamieszkania dla osób, które lubią aktywnie spędzać czas, korzystając z uroków prawobrzeżnej części miasta, a jednocześnie potrafią docenić wyjątkowy klimat warszawskiej Pragi. Kłopotowskiego No11 to wyjątkowy punkt na mapie Warszawy, miejsce z duszą i historią, wprost stworzone dla osób, którzy stawiają na unikatowość oraz poszukują inwestycji, która jest dopasowana do ich stylu życia" - dodał wiceprezes Grzegorz Kawecki, cytowany w komunikacie.

Kłopotowskiego No11 to inwestycja obejmująca dwa zrewitalizowane budynki wraz z przynależącymi do nich dziedzińcami oraz rozbudowę o nowy budynek. Projekt zakłada rewitalizację oraz rozbudowę historycznej kamienicy z zachowaniem jej oryginalnej stylistyki, a całość prac będzie się odbywać pod okiem konserwatora zabytków. Inwestycja powstaje na bazie dwóch wczesnomodernistycznych budynków o charakterze przemysłowym. Pochodzą z lat 1900-1910 i pierwotnie pełniły funkcję produkcyjnej fabryki maszyn oraz kamieni młyńskich, podano także.

W kompleksie zaplanowano też restaurację i 8 lokali zaprojektowanych z myślą o usługodawcach, np. kameralnych kawiarniach, barberach czy sklepach ze zdrową żywnością. Pomiędzy budynkami zaprojektowano dwa wypełnione zielenią dziedzińce.

W części mieszkalnej kompleksu powstanie łącznie 67 funkcjonalnych lokali o powierzchniach liczących od 25 m2 do 93 m2. W ofercie dostępne są mieszkania wyposażone w balkony oraz tarasy. Do udogodnień inwestycji zalicza się m.in. parking w garażu podziemnym wraz z miejscem do ładowania aut elektrycznych, miejsca postojowe dla rowerów, wózkarnia oraz rowerownia. Cały kompleks zostanie objęty monitoringiem oraz nadzorem pracowników ochrony, a przy wejściu do budynku obowiązywała będzie tzw. kontrola dostępu, podano w materiale.

Marvipol Development jest jednym z wiodących polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)