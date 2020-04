Bosak proponuje pakiet dla medyków, w tym dodatek do wynagrodzeń i specjalne polisy ubezpieczeniowe

Źródło: PAP

Wysoki dodatek do wynagrodzenia, specjalne polisy ubezpieczeniowe i gwarancja prawa do zasiłku chorobowego są wśród siedmiu postulatów pakietu medycznego, który zaprezentował we wtorek kandydat Konfederacji na urząd prezydenta Krzysztof Bosak.