Dodano, że niebawem wsparcie otrzymają również szpitale w Poznaniu, Wejherowie, Tomaszowie Lubelskim oraz dwie placówki w Kielcach, trwają ponadto rozmowy ze szpitalem w Krotoszynie.

BGK zastrzega, że przy wyborze placówek wymagających pomocy BGK współpracuje z Ministerstwem Zdrowia.

Na prośbę BGK firma, która na co dzień dostarcza owoce do biur banku, od marca przekazuje je personelowi medycznemu sześciu szpitali - w Katowicach, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie i dwóm w Warszawie. Do dziś przekazano w ten sposób ponad dwie tony świeżych owoców.

"Personel medyczny każdego dnia z wielkim poświęceniem angażuje się w walkę o zdrowie i życie pacjentów. Dlatego nasz bank wspiera służbę zdrowia w każdy dostępny nam sposób. Tym drobnym gestem chcemy wyrazić wdzięczność za najważniejszą - w tym trudnym czasie - pracę lekarzy, pielęgniarek i sanitariuszy. Dzisiaj wszyscy musimy łączyć siły" – powiedziała cytowana w komunikacie prezes BGK Beata Daszyńska–Muzyczka.(PAP)

autor: Łukasz Pawłowski