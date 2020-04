GPM Vindexus miała 12,9 mln zł zysku netto, 20,11 mln zł EBITDA w 2019 r.



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Giełda Praw Majątkowych (GPM) Vindexus odnotowała 12,9 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2019 r. wobec 17,89 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 19,53 mln zł wobec 23,65 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 20,11 mln zł wobec 24,03 mln zł w poprzednim roku.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 47,38 mln zł w 2019 r. wobec 47,25 mln zł rok wcześniej.

"W 2019 r. grupa uzyskała wpływy z wierzytelności w wysokości ok. 98,6 mln zł, które były o 9,7% wyższe w stosunku do roku poprzedniego, co przełożyło się na przychody z wierzytelności w wysokości 41 684 tys. zł. Mimo wyższych wpłat przychody z wierzytelności były o 2,2 % niższe w stosunku do roku ubiegłego" - czytamy w raporcie.

Koszty ogólnego zarządu zwiększyły się o ok 18%, na co decydujący wpływ miał wzrost kosztów wynagrodzeń i usług. Grupa zwiększyła skalę działalności, co wiąże się ze zwiększeniem zatrudnienia. Ograniczenia wynikające z obecnego rynku pracy oraz wzrost minimalnego wynagrodzenia wymusiły wzrost wynagrodzeń. Z uwagi na większą ilość obsługiwanych spraw zwiększyły się również koszty usług o ok 13%. Wypracowany w b.r. zysk netto Grupy był niższy o ok.28% w stosunku do wyniku okresu porównawczego. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2019 r. wyniósł 10,56 mln zł wobec 15,62 mln zł zysku rok wcześniej, podano także.

"W 2019 r. grupa dokonała największych w swojej historii nabyć wierzytelności, które były prawie dwukrotnie wyższe niż w roku ubiegłym. Portfele stanowią zabezpieczenie wpływów jednostek grupy w kolejnych okresach. Biorąc pod uwagę niestabilną sytuację ekonomiczną w kraju z uwagi na wprowadzenie stanu epidemiologicznego w ocenie zarządu większy wolumen spraw pozwoli na utrzymanie wpływów z wierzytelności co najmniej na poziomie 2019 r. Środki finansowe będące w posiadaniu grupy na koniec 2019 r. zostaną przeznaczone w najbliższym czasie na spłatę krótkoterminowych zobowiązań oraz w inwestycje w portfele wierzytelności" - czytamy także.

Giełda Praw Majątkowych Vindexus została założona w 1995 roku i od początku związana jest z polskim rynkiem wierzytelności. Działalność spółki opiera się przede wszystkim na zakupie portfeli wierzytelności i dalszej ich egzekucji na własny rachunek oraz na windykacji na zlecenie. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r.

(ISBnews)