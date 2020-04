KIGEiT: Projekt resortu ws. zmiany zasad sieci 5G wymaga ponownych konsultacji



Warszawa, 21.04.2020 (ISBnews) - Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) ocenia, że przyjęty przez Ministerstwo Cyfryzacji projekt w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług, uwzględniający zmianę zasad projektowania i budowy sieci 5G podczas aukcji jest nie do przyjęcia, podała Izba. KIGEiT sugeruje przesłanie projektu do ponownych konsultacji publicznych i opiniowania.

"Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie minimalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz metod, jakie przedsiębiorcy telekomunikacyjni są obowiązani stosować w celu zapewnienia bezpieczeństwa lub integralności sieci lub usług opublikowany w dniu 16 kwietnia 2020 roku po przekazaniu projektu do Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji, zawiera bardzo znaczące zmiany, w porównaniu do projektu tego aktu prawnego opublikowanego po zakończeniu pierwszej tury konsultacji publicznych w marcu 2020 roku" - czytamy w liście.

Z tego powodu Izba sugeruje przekazanie projektu do ponownych konsultacji publicznych i opiniowania.

"Zwracamy uwagę, iż zaakceptowane przez Ministerstwo Cyfryzacji zmiany, które znacząco modyfikują treść § 3 projektu, nie były w żaden sposób weryfikowane czy analizowane przez partnerów społecznych, do których te regulacje są kierowane, to jest przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, w tym największych operatorów. Nie rozumiemy przy tym powodów zmiany § 3 projektu. Wskazane w uzasadnieniu do projektu powody poprawek, nie są dla Izby klarowne i wystarczające" - zaznaczono w informacji.

Jak podano, zgodnie z uzasadnieniem zmiany wynikają z uwzględnienia jednolitych uwag uczestników konsultacji, jednakże po dokładnej weryfikacji okazuje się, że tymi uczestnikami są wyłącznie dwa podmioty niezrzeszające wcale przedsiębiorców telekomunikacyjnych.

"Jest to o tyle zatrważające, iż w chwili obecnej toczy się aukcja częstotliwości 5G niezbędnych do świadczenia tych usług. Zmiana zasad projektowania i budowy sieci 5G podczas samej aukcji jest nie do przyjęcia. Nieprecyzyjne postanowienia projektu zmuszają przedsiębiorców telekomunikacyjnych do rozważenia uwzględnienia zwiększonego ryzyka biznesowego w wycenie częstotliwości. Ponadto, zmiany wprowadzone do projektu na obecnym etapie procesu legislacyjnego zostały wprowadzone bez zachowania podstawowych zasad transparentności. Podważa to także podstawowe zasady prawodawcze, a tym bardziej zasadę demokratycznego państwa prawa i zaufania obywateli do organów władzy publicznej" - czytamy dalej.

(ISBnews)