"Porównując dane za miesiące luty i marzec 2020 r., spółka odnotowała w ramach GK spadek zawierania umów o ok. 45 proc., co - w ocenie spółki - jest spowodowane wpływem epidemii COVID-19. Zawarcie umowy deweloperskiej wymaga bowiem od nabywcy osobistej wizyty w kancelarii notarialnej, co oznacza dodatkowe ryzyko wizyty w miejscu, gdzie przebywają inni ludzie. Nadto w przypadku konsumentów stanowiących gros klientów spółki mamy do czynienia z obawą o naruszenie wprowadzonego przez władze państwowe zakazu przemieszczania się. Pomimo podejmowanych działań zmierzających do ograniczenia ryzyka ewentualnego zarażenia, polegających na zwiększeniu odstępów pomiędzy planowanymi terminami podpisania aktów, każdorazowej dezynfekcji powierzchni po wizycie klientów, obserwujemy zwiększone obawy przed wizytą w kancelarii notarialnej. Spółka zaobserwowała, iż ok. 30 proc. klientów umówionych na wizytę w kancelarii notarialnej (celem zawarcia umowy przenoszącej własność lub deweloperskiej) nie pojawia się na umówiony termin bez podania przyczyny. Spółka wiąże to z epidemią COVID - 19" - czytamy w komunikacie.

Czynnikiem, którego oddziaływania na dziś nie można ocenić jest wpływ pandemii na możliwości finansowe i zachowania zakupowe nabywców.

"W przypadku utraty pracy lub zagrożenia podstawowego źródła ich zarobkowania mogą być zmuszeni powstrzymać swoje plany zakupowe - spółka odnotowała wpływ wniosków od klientów, którzy posiadają już zawarte umowy na wybudowanie i zakup lokalu, a nie korzystają z kredytów bankowych, dotyczących zmiany bądź przesunięcia terminów uprzednio ustalonych wpłat na poczet ceny zakupu. Wnioski motywowane są sytuacją płynnościową nabywców wywołaną przez COVID-19 (zaburzeniami w osiąganych przychodach). Na dzień dzisiejszy są to wnioski o zmianę harmonogramów płatności, lecz w przypadku dalszego długoterminowego utrzymania zamknięcia gospodarki, nie można wykluczyć, iż mogą pojawiać się odstąpienia od już zawartych umów z powodu utraty płynności przez nabywców" - czytamy dalej.

J.W. Construction podał też, że spółka oraz podmioty z jej grupy kapitałowej bezpośrednio prowadzą działalność w siedmiu obiektach hotelowych i aparthotelowych (dalej razem: hotele). Działalność hoteli w 2019 r. zamknęła się kwotą przychodu w wysokość 78,5 mln zł, co stanowiło około 13 proc. całych przychodów grupy. Hotele od dnia 16 marca 2020 r. nie świadczą usług hotelowych. W okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia zawieszenia świadczenia usług hotelowych przychody hoteli były równe około 17 mln zł.

J.W. Construction Holding to jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych i generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych oraz inwestor realizujący projekty biurowe i handlowe. JWCH jest notowany na GPW od 2007 r.

