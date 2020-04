MFiPR: KE zgodziła się na zmiany w informatyzacji świadczeń zdrowotnych w Polsce



Warszawa, 22.04.2020 (ISBnews) - Komisja Europejska (KE) zatwierdziła zmiany w projekcie budowy elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, który finansowany jest z programu Polska Cyfrowa, poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej (MFPR). Projekt otrzyma na realizację dodatkowe 120 mln zł, w tym wkład unijny to 101,5 mln zł, a jego realizacja zostanie przedłużona do końca 2021 r.

"Projekt zostanie poszerzony o nowe usługi i funkcjonalności, które umożliwią załatwienie spraw online, bez konieczności kontaktu osobistego pacjentów z personelem medycznym. Są to bardzo ważne zmiany, szczególnie ze względu na obecną sytuację zagrożenia epidemiologicznego" - powiedział minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, cytowana w komunikacie.

Uruchomienie kolejnych usług publicznych w ramach projektu "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" stanowi kontynuację długofalowej wizji rozszerzania dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną. Usługi takie są bardzo cenne zwłaszcza w sytuacji, jaka obecnie panuje w kraju w związku z wystąpieniem COVID-19.

"Wdrożona już usługa e-recepty zostanie poszerzona o możliwość zdalnego zamówienia e-recepty przez pacjentów oraz ich opiekunów prawnych przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Wprowadzenie tej funkcjonalności pozwoli na kontynuację leczenia farmakologicznego przez pacjentów bez potrzeby osobistego stawiania się w placówce medycznej" - czytamy dalej.

W projekcie wprowadzona zostanie także usługa centralnej elektronicznej rejestracji na wybrane świadczenia. Poprzez IKP pacjent będzie miał dostęp do informacji o podmiotach leczniczych realizujących świadczenia oraz terminach dostępnych wizyt. Będzie mógł zapisać się na wybraną wizytę bądź ją odwołać.

"Planowana jest także nowa usługa teleporady. Umożliwi ona odbywanie wybranych świadczeń w formie wideorozmowy lub dla mniej zinformatyzowanych pacjentów rozmowy telefonicznej. Realizując świadczenie w tej formie pacjent w zależności od potrzeb będzie mógł uzyskać e-receptę, e-skierowanie czy też eZLA, czyli zwolnienie lekarskie. Zaplanowane działania wpłyną na poprawę jakości usług. Zapewnią też lepsze planowanie zasobów opieki zdrowotnej oraz umożliwią podmiotom wykonującym działalność leczniczą realizować więcej spraw on-line" - podsumowano w materiale.

