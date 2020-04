MI: do 2028 r. kolejne trzy miasta z Mazowsza będą miały obwodnice

Źródło: PAP

Do 2028 r. Skaryszew, Łąck oraz Zwoleń w woj. mazowieckim zyskają obwodnice - wynika z zatwierdzonego programu inwestycyjnego przez ministra infrastruktury. Nowe trasy będą miały ok. 18 km i maja powstać do końca 2028 r.