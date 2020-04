Carbon Studio: Debiut gry 'The Wizards - Enhanced Edition' VR w Azji 30 kwietnia



Warszawa, 28.04.2020 (ISBnews) - Carbon Studio ustalił na 30 kwietnia datę premiery samodzielnej produkcji "The Wizards - Enhanced Edition" w wersji na konsole PlayStation VR na rynku azjatyckim, podała spółka. Cena detaliczna gry będzie wynosiła równowartość 24,99 USD.

"Konsolowa wersja "The Wizards - Enhanced Edition" na rynku azjatyckim zostanie wydana przez firmę Winking Entertainment w następujących krajach: Japonia, Hongkong, Singapur, Tajwan, Malezja, Indonezja, Tajlandia oraz Korea" - czytamy w komunikacie.

"Winking Entertainment to wiodąca firma w Azji, która od wielu lat zajmuje się tworzeniem i wydawaniem gier. Pomoc partnera w prowadzeniu naszej gry na rynek azjatycki, jest dla nas bardzo cenna. Wierzymy, że współpraca zaowocuje sukcesem The Wizards w Azji. Zgodnie z naszą strategią, 'The Wizards' staje się globalnym tytułem i zdobywa coraz większą popularność na całym świecie. Niedawno odnotowaliśmy ponad 100 tys. sztuk sprzedanych egzemplarzy wszystkich gier z serii. Liczymy na kolejne wzrosty" - powiedział prezes Carbon Studion Błażej Szaflik, cytowany w komunikacie.

Zdaniem Szaflika, technologie VR stają się coraz popularniejsze. Coraz więcej regionów z różnych zakątków świata, decyduje się na inwestowanie w ten segment rynku.

"Obserwujemy największy potencjał wśród gier VR na rynku azjatyckim. Pokazała to m.in. sprzedaż pierwszego nakładu gogli Xiaomi MI na tym obszarze, która odbyła się w błyskawicznym tempie. Duża liczba firm w Azji na bieżąco poszukuje interesujących partnerów do współpracy w zakresie rozwiązań VR. Jestem przekonany, że wejście na ten rynek z 'The Wizards' da nam dalsze możliwości rozwoju w tym regionie" - powiedział Aleksander Caban z zarządu Carbon Studio, cytowany w komunikacie.

Carbon Studio specjalizuje się w tworzeniu i wydawaniu gier wideo na platformy wszystkich liczących się producentów technologii XR: Oculus,HTC Vive, PlayStation VR, Microsoft VR, Samsung Gear VR, Xiaomi VR, a także komputery PC i konsole. Spółka tworzy wysoko oceniane gry wideo w modelu premium. W celu uzyskania istotnych i trwałych przewag konkurencyjnych w ramach obranej specjalizacji, stale rozszerza know-how z dziedziny tworzenia tytułów XR (wspólna nazwa dla VR i AR). Spółka jest notowana na NewConnect od grudnia 2019 r.

(ISBnews)