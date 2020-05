W orędziu do narodu z okazji Święta 1 maja szef państwa podkreślił: „Nie może być sprzeczności między bezpieczeństwem, zdrowiem i pracą”.

Zaapelował do wszystkich, by w trosce o zdrowie „bronili rezultatów” osiągniętych w walce z epidemią przez prawie dwa miesiące narodowej kwarantanny i by dalej postępowali z wymaganą ostrożnością w drugiej fazie częściowego otwierania kraju od 4 maja.

„Konieczne są wskazówki, rozsądne i jasne, ze strony instytucji rządu”- podkreślił Sergio Mattarella.

„Wiem, że możemy pokładać zaufanie w poczuciu odpowiedzialności naszych współobywateli, którego niemal wszyscy dowiedli w tym okresie w sposób godny podziwu”- zapewnił.

„Szerzenie się wirusa, który gwałtownie zaatakował nasz naród zmusił nas do czasowego zamrożenia aktywności. We Włoszech, jak na całym świecie, konsekwencje pandemii wystawiają na ryzyko wiele miejsc pracy” – oświadczył prezydent.

„Nareszcie możliwe okazuje się stopniowe odejście od restrykcji. Teraz patrzmy na ożywienie; to na nią muszą być skierowane w zgodny sposób wysiłki wszystkich; bez zakłóceń i zaniedbań” – powiedział Mattarella..

Konieczne jest, mówił szef państwa, „sprawiedliwe, skuteczne i szybkie wsparcie dla rodzin i działalności produkcyjnej, dla tych, którzy pozostali bez pracy i bez dochodu, po to, by zachować nietknięte wszystkie zasoby naszego kapitału społecznego”.

“Począwszy od pracy należy zaprojektować na nowo styl bycia kraju, tak dojrzałego i mocnego jak Włochy”- wskazał prezydent.

“Wiele zmieni się w życiu naszego społeczeństwa”- zaznaczył Mattarella. Zaapelował o to, aby zmiany te były „mądrze zarządzane” tak, aby nowa faza nie zwiększyła ubóstwa i wykluczenia, ale by była okazją do zmierzenia się z utrzymującymi się od dawna problemami i zaniedbaniami, jak praca dla ludzi młodych i kobiet.

“Pokonujemy epokowy etap pełen trudności. Zdołamy je przezwyciężyć”- powiedział prezydent Włoch.

Z Rzymu Sylwia Wysocka(PAP)